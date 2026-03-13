「ジェニー結婚」のニュースで驚かせた元アイドル…DIA出身イ・ソユルが結婚式を報告

ガールズグループDIA（ダイア）出身のイ・ソユル（29）が結婚式を挙げた。

イ・ソユルは3月7日、モデル兼実業家として知られる一般男性と挙式した。この日の祝歌は、DIAとして共に活動したイェビンが務め、グループの絆を感じさせる特別な式となった。

【写真】“魔の7年目”で解散したDIAとは？

これに先立ち、イ・ソユルは今年2月、長年の交際の末にゴールインすることを自ら報告。「交際を始めてから、すでに6年5カ月が過ぎた」「今年の3月に花嫁になります」と明かし、多くの祝福を受けていた。

結婚式を終えた後、彼女は感謝のメッセージも伝えている。「お忙しい中、足を運んでくださった方々、そして心からお祝いしてくださったすべての方々に感謝いたします」「おかげで一生の記憶に残る幸せな一日になりました。これから末永く幸せに暮らしていきます」と心境を語った。

1996年生まれのイ・ソユルは、2015年にDIAのメンバーとしてジェニーの芸名でデビュー。2019年にグループを脱退した後は本名で女優活動を展開している。結婚発表当時は、同じ名前を持つBLACKPINKメンバーではないかという驚きの声も上がった。奇しくも2人は、ともに1996年生まれだ。