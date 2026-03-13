¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÈÝÇ§¡¡ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡¢À¸òÆ±°Õ¤ò¼çÄ¥
¡¡¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤Ç½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ½é¸øÈ½¤Ç¡ÖÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î30Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤Ç½÷À¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸á¸å¤Ë¤âÆ±¶èÆâ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÏÀÆÆ£Èï¹ð¤È½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï06Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Ï24Ç¯10·î¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£