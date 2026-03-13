数を数える動作から、サービス利用の登録情報まで、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常のデジタル生活や懐かしの映画シーンを思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？

今回は、数を数える動作から、西部の荒野を駆けるヒーローまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□んと
あ□□んと
□□ぼーい

ヒント：アメリカ西部の牧場などで牛の世話をする、馬に乗った人を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：かう

正解は「かう」でした。

▼解説
かうんと（カウント）
あかうんと（アカウント）
かうぼーい（カウボーイ）
数を数える動作の「カウント（かうんと）」、サービス利用のための登録情報「アカウント（あかうんと）」、そして畜産業に従事する「カウボーイ（かうぼーい）」。計算、ネット用語、職業と、パズル感覚で語彙をつなぎ合わせることができたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)