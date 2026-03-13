【ひらがなクイズ】ひらめき力が試される！ 空欄に共通する2文字を当てよう！ 西部劇のヒーローがヒント
言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？
今回は、数を数える動作から、西部の荒野を駆けるヒーローまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。
□□んと
あ□□んと
□□ぼーい
ヒント：アメリカ西部の牧場などで牛の世話をする、馬に乗った人を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かうんと（カウント）
あかうんと（アカウント）
かうぼーい（カウボーイ）
数を数える動作の「カウント（かうんと）」、サービス利用のための登録情報「アカウント（あかうんと）」、そして畜産業に従事する「カウボーイ（かうぼーい）」。計算、ネット用語、職業と、パズル感覚で語彙をつなぎ合わせることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
