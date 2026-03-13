「凄いです」吉田沙保里、相撲に挑戦！ 男性と対戦、結果は？ 「私も相撲の試合に…出ようかな？」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは3月12日、自身のInstagramを更新。相撲をする姿を公開しました。
【写真＆動画】吉田沙保里の相撲姿
また吉田さんは「私も相撲の試合に…出ようかな？」とつづりつつも、「あー絶対に無理だなー」と即座に否定。コメントでは、「凄いです」「素敵ですね」「相撲じゃなく、グラッピングしてるじゃん！」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真＆動画】吉田沙保里の相撲姿
「あー絶対に無理だなー」「今日は豊が立飛女子相撲のコーチをしているという事もあって私も小学生以来の相撲に挑戦してきました」と報告し、写真4枚と動画3本を載せている吉田さん。動画では吉田さんが楽しそうに相撲の取組に挑戦する姿が映っています。相手は大柄な男性で、吉田さんといえどかないません。しかし、四股を踏む姿などは様になっています。
「今年も参戦させていただきました」自身のInstagramでさまざまなスポーツに挑戦する姿を披露している吉田さん。2月27日には「PGM×ACCORDIAチャリティゴルフプロアマトーナメント 今年も参戦させていただきました」と報告し、ゴルフ場ではしゃぐ姿を見せていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)