「ランドクルーザー並み」のボディにパワフルユニットを搭載

ホンダは2026年3月、国土交通省が新たに創設した「米国製乗用車に関する認定制度」を活用し、米国で生産・販売をしているモデルを日本に導入することを発表しました。



そのモデルとはホンダのプレミアムブランドである「アキュラ」から販売されている「インテグラ タイプS」と、ホンダブランドから販売されている「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2車種です。

米国で生産される魅力的なモデルを日本市場に導入することで、日本のユーザーの多様なニーズに応えるラインアップの充実を図るとしています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「大型SUV パスポート」です！ 画像で見る

このうち、パスポート トレイルスポーツ エリートとは、どのようなモデルなのでしょうか。

パスポートは1993年に初代が登場した北米市場向けのSUVモデルです。

当時提携関係にあったいすゞが生産していた「ロデオ」（日本名：「ミューウィザード」）のOEMとして販売していました。

これは、当時のホンダがSUVをラインナップしていなかったための一時的な措置であり、逆にいすゞ側は「オデッセイ」（初代）のOEMを受け、いすゞ「オアシス」として北米市場で販売していたのでした。

ただし、いすゞOEMのパスポートは2002年に2代目モデルを持って終了。その後、2019年にホンダの自社開発モデルとして復活を果たします。

2024年11月には今回導入がアナウンスされた4代目モデルが登場しています。

4代目パスポートには「J35Y8」型と名付けられた3.5リッターV型6気筒DOHCエンジンが搭載され、最高出力・最大トルクは285馬力・262lb-ft（約355N・m）を発生。

そこに組み合わされるトランスミッションは10速という多段なATで、パドルシフトも標準装備。

駆動方式は4WDで、「インテリジェント可変トルクマネジメント4WDシステム（i-VTM4）」の第2世代が搭載され、7つのドライブモードが用意され、さまざまな路面状況に対応するものとなっています。

ボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと「ランドクルーザー300」に近い堂々たるもので、乗車定員は5人ということもあって広々とした荷室空間も魅力。

このうち、今回導入されると発表された「トレイルスポーツ エリート」は、オフロード向けチューニングサスペンションやアンダーボディスキッドプレート、オールテレーンタイヤなどが標準装備となる「トレイルスポーツ」の上級グレードとなっています。

そのため、シートヒーター＆ベンチレーション機能付のレザーシートや後席シートヒーター、ステアリングヒーターといった快適装備や、ハンズフリーアクセスも可能な電動テールゲート、Boseプレミアムサウンドシステムなどの上級装備も標準装備となるのが特徴。

なお、北米では「トレイルスポーツ エリート ブラックアウト」というさらに上位のグレードも存在し、こちらはブラックカラーの専用ホイールやブラックエンブレムなどが装着されるものとなっています。

今回導入されるパスポート トレイルスポーツ エリートの現地価格は5万2650ドルからとなっており、2026年3月上旬のレートではおよそ830万円と高額となる計算です。

果たしていくらくらいで導入されるのでしょうか。