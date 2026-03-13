「不透明」27歳日本人DFが超名門を半年で退団か 今季出場50分で市場価値は22億→15億円に激減「短い交代出場のみ」
膝の故障から復活し、今冬にオランダの超名門アヤックスに加入した冨安健洋はここまで先発は一度もなく、４試合に途中出場。まだ、50分しかプレーしていない。
この程、移籍専門サイト『transfermarkt』が更新した市場価値は、1200万ユーロ（22億円）から800万ユーロ（15億円）に激減した。それまで１年以上も実戦から遠ざかっていたことを考えれば、致し方ないだろう。
そんななか、アヤックスの専門サイト『Ajax Showtime』が、契約が今シーズン終了までとなっている27歳の去就に言及。こう報じている。
「これまで短い交代出場にとどまってきたトミヤスに関しては、アヤックスとの契約を延長するかどうかは依然として不透明だ」
元々、契約が半年だけだったこともあり、退団となる可能性も十分にあり得ると示唆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
この程、移籍専門サイト『transfermarkt』が更新した市場価値は、1200万ユーロ（22億円）から800万ユーロ（15億円）に激減した。それまで１年以上も実戦から遠ざかっていたことを考えれば、致し方ないだろう。
「これまで短い交代出場にとどまってきたトミヤスに関しては、アヤックスとの契約を延長するかどうかは依然として不透明だ」
元々、契約が半年だけだったこともあり、退団となる可能性も十分にあり得ると示唆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」