第1子妊娠の久慈暁子、ふっくらお腹披露 明石家さんまから“パワー”もらう写真に反響「元気な赤ちゃん生まれてきそう！」
フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中の久慈が、明石家さんまから“パワー”をもらったことを写真付きで伝えた。
【写真あり】第1子妊娠の久慈暁子、さんまから“パワー”もらう
久慈は「先日の『踊る！さんま御殿！！』見てくださった皆様ありがとうございました。久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした。お腹に手を当ててパワーをいただけました」と写真とともに投稿。
ファンからは「元気な赤ちゃん産まれますように」「明るくて元気な赤ちゃんが生まれてきそう！」「いい写真！」などといった感想が相次いで寄せられている。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第1子妊娠を発表した。
