USJ、「マリオ」シリーズよりキラーやクッパの帽子などオリジナルグッズを新たに販売ステージ背景を彷彿とさせるオシャレな折りたたみ傘も新登場
発売中
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
「キラー キャップ」価格：4,700円
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品を発売した。価格は2,800円より。
新たに発売されたのは「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキラーをイメージしたキャップ。黒いカラーと鋭い目、さらに両側には小さな手もデザインされた可愛らしい帽子になっている。加えて、クッパの角をあしらったキャップも新登場する。
このほか、「スーパーマリオブラザーズ」シリーズのステージ背景を彷彿とさせるデザインの日傘や、キッズ向けのサングラスなどが新たにラインナップされている。
「クッパ キャップ」価格：4,700円
「日傘」価格：4,300円
「マリオ サングラス（キッズ）」価格：2,800円
(C) Nintendo