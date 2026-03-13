【スプリングＳ】２戦２勝のクレパスキュラーは６枠１２番 アスクエジンバラは１枠２番 枠番確定
◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）
枠順が３月１３日、発表された。新馬戦を２歳レコードで制し、ここまで２戦２勝のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は６枠１２番、ホープフルＳ３着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は１枠２番、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル・ＴＥＲＵが名付け親となったテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は６枠１１番となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名の順、全馬ともに牡３歳で斤量５７キロ）。
（１）ロードレイジング 笹川 翼
（２）アスクエジンバラ 岩田 康誠
（３）タイキルッジェーロ 横山 武史
（４）ラストスマイル 杉原 誠人
（５）フレイムスター 石川裕紀人
（６）ガリレア 石橋 脩
（７）ジーネキング 横山 和生
（８）マイネルシンベリン 丹内 祐次
（９）マカナアネラ 角田 大和
（１０）サノノグレーター 田辺 裕信
（１１）テルヒコウ 坂井 瑠星
（１２）クレパスキュラー クリストフ・ルメール
（１３）ミスターライト 大野 拓弥
（１４）アクロフェイズ 西村 淳也
（１５）アウダーシア 都村 明秀
（１６）サウンドムーブ 団野 大成