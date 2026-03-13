クレパスキュラー

写真拡大

◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）

　枠順が３月１３日、発表された。新馬戦を２歳レコードで制し、ここまで２戦２勝のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は６枠１２番、ホープフルＳ３着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は１枠２番、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル・ＴＥＲＵが名付け親となったテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は６枠１１番となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名の順、全馬ともに牡３歳で斤量５７キロ）。

　（１）ロードレイジング　　笹川　翼

　（２）アスクエジンバラ　　岩田　康誠

　（３）タイキルッジェーロ　横山　武史

　（４）ラストスマイル　　　杉原　誠人

　（５）フレイムスター　　　石川裕紀人

　（６）ガリレア　　　　　　石橋　脩

　（７）ジーネキング　　　　横山　和生

　（８）マイネルシンベリン　丹内　祐次

　（９）マカナアネラ　　　角田　大和

（１０）サノノグレーター　田辺　裕信

（１１）テルヒコウ　　　　坂井　瑠星

（１２）クレパスキュラー　クリストフ・ルメール

（１３）ミスターライト　　大野　拓弥

（１４）アクロフェイズ　　西村　淳也

（１５）アウダーシア　　　都村　明秀

（１６）サウンドムーブ　　団野　大成