◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）

枠順が３月１３日、発表された。新馬戦を２歳レコードで制し、ここまで２戦２勝のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は６枠１２番、ホープフルＳ３着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は１枠２番、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル・ＴＥＲＵが名付け親となったテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は６枠１１番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名の順、全馬ともに牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）ロードレイジング 笹川 翼

（２）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（３）タイキルッジェーロ 横山 武史

（４）ラストスマイル 杉原 誠人

（５）フレイムスター 石川裕紀人

（６）ガリレア 石橋 脩

（７）ジーネキング 横山 和生

（８）マイネルシンベリン 丹内 祐次

（９）マカナアネラ 角田 大和

（１０）サノノグレーター 田辺 裕信

（１１）テルヒコウ 坂井 瑠星

（１２）クレパスキュラー クリストフ・ルメール

（１３）ミスターライト 大野 拓弥

（１４）アクロフェイズ 西村 淳也

（１５）アウダーシア 都村 明秀

（１６）サウンドムーブ 団野 大成