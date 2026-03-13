砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で煮るだけ！覚えやすい味つけの『しめじのそぼろ煮』

砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で加えて、さっと煮るだけ。しめじとねぎで作る、手軽なそぼろ煮風のおかずです。

甘辛味でご飯と相性抜群。おかずがなくても、これだけでおかわりしちゃいそう……！ お弁当にも重宝します。

『しめじのそぼろ煮風』のレシピ

材料（2人分）

しめじ……1パック（約100g）

ねぎ……1/2本（約50g）

ごま油……小さじ2

〈A〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

作り方

（1）しめじは石づきを切ってほぐし、粗く刻む。ねぎは縦半分に切ってから、斜め薄切りにする。

（2）フライパンにごま油を中火で熱し、しめじ、ねぎを入れてさっと炒める。水1/4カップ、〈A〉を加え、汁けがほぼなくなるまで炒めながら煮つめる。

シンプルだけど、ご飯のおともはこういうものが一番うれしい。ついもう一口と箸がのびるおいしさです！

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）