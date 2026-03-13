砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で煮るだけ！覚えやすい味つけの『しめじのそぼろ煮』
砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で加えて、さっと煮るだけ。しめじとねぎで作る、手軽なそぼろ煮風のおかずです。
甘辛味でご飯と相性抜群。おかずがなくても、これだけでおかわりしちゃいそう……！ お弁当にも重宝します。
『しめじのそぼろ煮風』のレシピ
材料（2人分）
しめじ……1パック（約100g）
ねぎ……1/2本（約50g）
ごま油……小さじ2
〈A〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
作り方
（1）しめじは石づきを切ってほぐし、粗く刻む。ねぎは縦半分に切ってから、斜め薄切りにする。
（2）フライパンにごま油を中火で熱し、しめじ、ねぎを入れてさっと炒める。水1/4カップ、〈A〉を加え、汁けがほぼなくなるまで炒めながら煮つめる。
シンプルだけど、ご飯のおともはこういうものが一番うれしい。ついもう一口と箸がのびるおいしさです！
教えてくれたのは…
今井 亮イマイ リョウ
料理家
中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。