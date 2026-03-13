政治団体「NHKから国民を守る党」党首、立花孝志被告（名誉棄損罪で起訴）は3月11日、自身の公式サイトで、自己破産を申し立てたことを公表した。



立花被告はサイトで「自己破産に至ったご報告」と題し、3月4日に申し立て、東京地裁が同11日に手続き開始を決定したことを明らかにした。個人では債権者数が240名、届出総額12億4400万円。一方、個人の資産は約1500万円前後だが、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要となるため、「現時点で配当可能な財源がございませんでした」と説明した。

立花孝志被告

なお、NHKから国民を守る党については私的整理で対応する方針。党の債権者数は160人、総額約2億3000万円の届出があったという。現預金資産は約2300万円。一部の高額債権者とは、債権額の10％以下で和解したという。



立花被告をめぐっては、2024年11月の兵庫県知事選期間中での演説で、名誉棄損に当たるとして兵庫県議会の丸尾牧県議と奥谷謙一県議から提訴された訴訟計2件が、自己破産により長期間中断する可能性がある。これらの訴訟の原告代理人・石森雄一郎弁護士は「（立花被告の）破産手続きが終わるまで、2件とも審理が1年以上中断する可能性がある」としている。



NHKから国民を守る党は同月3日、「党の休眠」を発表。党公式サイトによると、「（立花被告が）現在拘置所に勾留中であるため、直接の意思疎通が取れず、弁護士を通じて書面により現状を可能な範囲で伝達し、その内容を踏まえた上での判断。党としての活動は休眠となり、現時点では再開のめどは立っていない」としている。