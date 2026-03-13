血圧が下がるだけじゃない！ツボ押しがもたらす様々なすごいメリットとは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

血圧が下がるだけじゃない！ツボ押しがもたらす様々なすごいメリット

誰でもいつでもどこでもできる

ツボ押しの大きなメリットのひとつは、時や場所を選ばずにできることです。生活スタイルに合わせて実践でき、自宅はもちろん、オフィスや通勤途中でも行えます。やり方も「押すだけ」といたってシンプル。年齢や性別を問わない簡単で安心なセルフケアです。

ツボを押す力を自分で加減できる

ツボを押す強さを加減できるのも、セルフケアならではの利点。いろいろ試して「これ以上は我慢できない」という寸前の、「イタ気持ちいい！」と感じる力加減を見つけてください。「痛い！」と声を上げるような強さはＮＧ。かえって体の毒になるのでご注意を。

病院や薬に頼りたくないときに

「病院に行くほどではないが不調気味」という状態を「未病」と言います。ツボ押しはそんな症状に最適な治療法。効果を確認しながらマイペースで行えます。薬のように副作用の心配もありません。

日々の体調チェックに役立つ

同じツボを押しても、日によって痛みを感じたり、心地よい感覚だったりします。これはその日の体調をツボが教えてくれているため。習慣にすることで日々の健康のバロメーターにもなります。

ひとつのツボでいくつもの不調が改善する

ツボのなかには複数の効能をもつ「万能ツボ」と呼ばれるものがあります。次の項目で紹介する「合谷」はその代表格。頭痛や歯痛などの急な痛み、肩こりや便秘、肌トラブルにとどまらず、ストレス軽減といった精神的な不調にも効能を発揮します。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』