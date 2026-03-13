王貞治も指導を受けた荒川博が語る「氣」の正体とは

氣は無限のエネルギーの源、「氣の散った選手に一流はいない」

荒川先生が王貞治さんらの指導に、合氣道を持ち込んだことは広く知られるところです。文字通り合氣道とは、氣と氣を合わせる日本古来の武道です。「氣とは平常時には氣海に沈み、いざこと起これば頭上より天に届き無限の力を得、足下より大地を貫き不動の力を得る」

合氣道は氣をこのように説明しています。

無学の私にはあまりにも難解ですが、先生が行った次のような実験が氣の本質を教えてくれています。

まず、右手を開いて小指が下になるように、テーブルの上に置きます。「どんなことをされても、絶対に手をテーブルから離すな」そこで腕や手に力を入れて、テーブルに押しつけます。すると荒川先生は、私の前腕の中間あたりの下側に、人差し指を立てて入れ、ヒョイと持ち上げてしまうのです。ときには腕ばかりか、椅子に座っていたボクの体が85歳の先生の指1本で宙に浮いてしまったほどでした。

驚いている私に、荒川先生は今度は次のような指示を出します。「今度はテーブルについている小指の下側に意識を集めなさい」

するとどうでしょう。先生が私の腕を鷲づかみにして、ようやく手がテーブルから離れたのでした。「これが氣の正体。氣の散った選手に一流はいない」これが、荒川先生の答えでした。

