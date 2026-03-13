佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。



「桜はどうなのか？」

ウェザーマップが12日に発表した情報によると、福岡の桜の開花は20日、満開は29日に予想です。どちらも平年より少しだけ早いくらいで、おおむね例年通りでしょう。



「天気図」

朝の天気図では九州付近で等圧線の間隔が狭くなっています。12日よりも風が強めに吹きそうです。北から冷たい空気が流れ込み、天気の状態が非常に不安定になります。午前を中心に急な雷雨の可能性があります。



「天気の予想」

コロコロと変わりやすい天気でしょう。一時的に晴れ間があっても、急に強い雨が降ることがあります。お出かけには折りたたみの傘をお持ちください。



「花粉情報」

各地で“多い”予想です。飯塚市では“非常に多い”でしょう。日差しは少ないですが、しっかりと対策をしてお過ごしください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は12日よりも低いでしょう。福岡市で11℃、北九州市で10℃、佐賀市で12℃の予想です。北から冷たい空気が流れ込み、予想よりも低い可能性があります。日中も寒く感じられるでしょう。



「なのか間予報」

週末には日差しが戻ります。お出かけ日和となりそうです。来週になると最高気温が17℃前後の日が続き、春の陽気でしょう。一方、朝の気温は低いので、一日の中の気温差は大きくなりそうです。