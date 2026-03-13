１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円１０銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安で推移している。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３５銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東緊迫の長期化懸念から原油先物相場が再び騰勢を強めるなか、質への逃避から基軸通貨であるドルが選好され一時１５９円４３銭まで上伸した。



この日の東京市場のドル円相場は、１月１４日につけた年初来高値１５９円４５銭が意識される形で上昇一服。また、通貨当局による円買い介入が警戒されている面もあるようだ。とはいえ、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が１２日に「ホルムズ海峡の閉鎖を継続するべき」「米国とイスラエルが攻撃を続けるなら他の戦線を開く意思がある」などと述べたことから「有事のドル買い」は根強く、午前９時２０分ごろに１５９円０１銭まで伸び悩んだあとは持ち直す動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円３３銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



