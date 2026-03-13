メキシコ代表GKがアキレス腱断裂で長期離脱へ…40歳オチョアに6大会連続W杯メンバー入りの可能性
クラブ・アメリカは12日、メキシコ代表GKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂に伴う手術を受け、全治6か月から8か月の見込みとなったことを報告した。北中米ワールドカップへの出場は絶望的となった。
アンヘル・マラゴンは昨年9月の日本代表戦(△0-0)にも出場しており、W杯メンバー入りが有力視されていた。しかし今月10日のCONCACAFチャンピオンズカップで左脚を負傷。アキレス腱断裂の大怪我により長期離脱を余儀なくされることになった。
『ESPN』によると、元メキシコ代表のルイス・アルベルト・アウベス氏はアンヘル・マラゴンの負傷を受けて「GKギジェルモ・オチョアがW杯に臨める可能性が開いた」と見解を示した。40歳のオチョアは昨年9月の活動から代表には招集されていないものの、所属クラブのAELリマソール(キプロス)では守護神として活躍中。怪我人の発生を受けてベテランが代表復帰し、6大会連続でW杯に参戦する可能性が出てきた。
メキシコはW杯で南アフリカ、韓国、欧州プレーオフ勝者と同じA組に入る。
