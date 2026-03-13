株式会社オリエンタルホビーは、WOTANCRAFTのカメラバッグ「Pilot Upgrade 7L X-Pac 特別仕様モデル」を3月11日（水）に発売した。完全限定生産モデルとなっており、国内では初回入荷分の各色5個のみの販売となる。

キャンバス地の「Pilot Upgrade 7L」（2022年11月発売）をベースとし、表地などにX-Pac素材を採用した特別仕様モデル。

X-Pac素材は、独自の4層構造と菱形に交差したポリエステル繊維「X-PLY」を組み合わせたもので、軽量ながら引き裂きや摩耗に強く、形状保持力を備える。日常的な雨天程度なら安心して利用できるという。

メインコンパートメントの収納目安は、レンズを装着したレンズ交換式カメラ1～2台と交換レンズ1～2本。

加えて、同じ素材でつくられた「Armor 02 モジュール」と「Armor 04 モジュール」が付属する。

カラーバリエーションとして、ブラックとブラウンを用意する。

外形寸法：約35×15×24cm 機材収納部：約32×10×20cm フロントジッパーポケット：約21×20cm インナーポケット：約10×12cm（2カ所） 隠しジッパーポケット：約18×13cm 両サイドポケット：約15×15cm 背面ジッパーポケット：約24×15cm キャリーハンドルストラップ：約22cm MOLLEシステムストラップ：約2.4×3cm（5カ所） 三脚ストラップ：約10～20cm ショルダーストラップ：約74～141cm 重量：約710g 付属品：Armor 02 モジュール×1、Armor 04 モジュール×1、ディバイダー×2、タブレットディバイダー×1、ショルダーストラップ×1、ショルダーパッド×1、収納袋×1 価格：4万6,200円