「オオタニ、WBC“投打兼業”NO」大谷翔平の“登板なし明言”に韓国メディアも注目「“フルタイム二刀流”の準備を進めているが…」

侍ジャパンの大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）がWBCでの投手登板を否定した。韓国メディア『OSEN』も「オオタニ、WBC“投打兼業”NO」と見出しを打って報じている。

【写真】大谷も目撃！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

複数の日本メディアが報じたところによると、大谷は3月13日（日本時間）に米マイアミのローンデポ・パークで行われた記者会見において、現在行われているWBCでの登板がないことを明言した。

この日の練習で大谷はライブBPに登板。4イニング想定で森下翔太（阪神タイガース）、坂本誠志郎（阪神タイガース）、若月健矢（オリックス・バファローズ）、中村悠平（東京ヤクルトスワローズ）、小園海斗（広島東洋カープ）らを相手に59球を投げ、安打性の打球を2本に抑えて7奪三振を記録していた。

ただ、投手としての威力は健在でありながらも、大谷はドジャースとの約束を守る意向だ。彼は「僕が投げなくても素晴らしいピッチャーがいる。他国の方々に若い素晴らしいピッチャーがいることを見せられるのを楽しみにしている」と強調した。

大谷は右肘のトミー・ジョン手術を経て昨季に“二刀流”復帰を果たした。2024年は指名打者に専念してドジャースをワールドシリーズ制覇に導くと、昨季はシーズン途中に投手としても復帰し、WS2連覇に大きく貢献した。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

そして、2026年はメジャーリーグでフルタイムの“二刀流”として挑む準備を進めている。球団は、そんな大谷が万全の状態で新シーズンを戦い抜くことを望んでいる。そのため、WBCでは無理をせず打者としてのみ出場してほしいという状況であり、大谷も球団の意向を受け入れた形だ。大谷は「シーズンに向けて良い準備ができている」と、投手としてのコンディションにも自信をのぞかせていた。

なお、1次ラウンド・プールCを1位で通過した日本は、来る15日にプールD2位のベネズエラとの準々決勝に臨む。前日の14日にはプールC2位の韓国とプールD1位のドミニカ共和国が対戦する。

（記事提供＝OSEN）