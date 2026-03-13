世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権がエストニア・タリンで開催され、女子シングルでオーストラリア代表のハナ・バースが合計205.39点をマークし、銀メダルを獲得した。フリーでは全体1位となる圧巻の演技を披露。ファンからの贈り物に日本語で感謝を伝えた。

大会を終えたバースは、色とりどりの花々に囲まれて満面の笑み。手元にはバルーンギフトを抱え、充実の表情を浮かべている。背景には大きな胡蝶蘭や、スタッフ一同から贈られた「祝 銀メダル!!」のメッセージボードが並び、歴史的なメダル獲得を祝福する華やかな光景が広がっていた。

バースは自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「Thank you for the flowers! おはなありがとうございます！」とつづった投稿には、国内外のファンから祝福が届いている。

「力強い3Aにますます磨きがかかり、感動の演技でした！」

「最近すごくしなやかさが増して美しいスケーティングになりましたね」

「めっちゃ可愛いハナ！ おめでとう！」

「君は素晴らしかった、ハナ！ 金メダル級だよ！ おめでとう」

「お花のシャワーだね！」

日本人の母を持つ16歳バースは日本名「石崎波奈」で、日豪の二重国籍。中庭健介氏、中田誠人氏らに指導を受けている。世界ジュニアは2024年26位、2025年10位で今年、一気に表彰台に駆け上がり、国際スケート連盟主催の主要国際大会で豪州初のメダリストになった。



