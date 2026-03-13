◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）

出走馬１４頭の枠順が、３月１３日午前に決定した。昨年のこのレースの勝ち馬クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は７枠１２番に決まった。鞍上は引き続き川田将雅騎手。中内田厩舎はこのレースを２３年から３年連続で勝利中。史上初のＪＲＡ平地Ｇ２・４連覇がかかる。

ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は２枠２番からのスタート。前走の京都記念では、藤岡佑介騎手（現調教師）のラスト重賞勝ちを演出した。今回初コンビの武豊騎手は、レース当日が５７歳の誕生日。これまで、３月１５日の重賞を４勝しているレジェンドの手綱さばきに期待したい。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ドゥラドーレス 牡７ ５７ 戸崎 圭太

（２）ジューンテイク 牡５ ５８ 武 豊

（３）ジョバンニ 牡４ ５７ 松山 弘平

（４）アーバンシック 牡５ ５８ 三浦 皇成

（５）ディマイザキッド 牡５ ５７ 柴田 善臣

（６）ヴィレム 牡５ ５７ マイケル・ディー

（７）ニシノレヴナント セン６ ５７ 野中 悠太郎

（８）アラタ 牡９ ５７ 横山 典弘

（９）シェイクユアハート 牡６ ５７ 古川 吉洋

（１０）セキトバイースト 牝５ ５５ 浜中 俊

（１１）キングズパレス 牡７ ５７ 菊沢 一樹

（１２）クイーンズウォーク 牝５ ５６ 川田 将雅

（１３）ホウオウビスケッツ 牡６ ５７ 岩田 望来

（１４）サフィラ 牝５ ５５ 丸山 元気