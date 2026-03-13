ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁で始まり、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張した。

一般傍聴席２０席を求め、傍聴希望者２８９人が並んだ。傍聴券の当選倍率は約１４・５倍。数多くの芸能人が証言台に立った４２９号法廷で午前１０時に開廷。法廷内での発言が注目される。

近年の芸人の裁判では、２０２４年３月のお笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志が文芸春秋を訴えた民事裁判の第１回口頭弁論で約３６倍、２０年１０月のお笑いコンビ「爆笑問題」が新潮社を訴えた民事裁判の口頭弁論で約９・６倍だった。

斉藤被告は２４年７月にロケバス内で２０代女性へ性的暴行を加えたとして、同１０月に不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検された。翌年３月に在宅起訴された。

書類送検を受けて、吉本興業は斉藤被告との契約を解除。「ジャングルポケット」は、おたけと太田博久がコンビとして活動している。

斉藤被告を巡る騒動のこれまでを振り返る。

▼２３年８月１７日 「ＦＲＩＤＡＹ」の電子版でキャバクラ嬢との不倫を報じられる。

▼同２０日 東京・ルミネｔｈｅよしもとの公演に出演し、客席に向かって１０秒間頭を下げ謝罪した。

▼同２３日 水曜日パーソナリティーを務めた日本テレビ系「ＺＩＰ！」に生出演し、「今回、世間を騒がす問題を起こし、皆さまに不快な思いを与えてしまい本当に申し訳ございません」と謝罪。

▼同９月１日 「ＦＲＩＤＡＹ」で元グラビアアイドルとの第２弾の不倫疑惑が報じられる。

▼同９月３日 第２報を受けてＴＢＳラジオ「地方創生プログラム ＯＮＥ―Ｊ」のパーソナリティーを降板。

▼２４年９月２０日 芸能活動を休止すると発表。

▼同２５日 レギュラー出演していた「ＺＩＰ！」、テレビ東京系「ウイング競馬」、グリーンチャンネル「競馬ブロス」を降板し、個人のレギュラー番組が全て消滅。

▼１０月７日 ７月にロケバス内で２０代女性へ性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検された。吉本興業は契約を解除。おたけと太田博久がコンビとして活動することを発表した。

▼同８日 おたけが横浜市内のホテルで行われた競輪・郡司浩平選手の祝勝会にゲストとして出席。「ご迷惑をおかけしました。これから心機一転、前を向いて仕事を頑張っていきます」と頭を下げた。

▼同９日 被害女性が代理人弁護士を通じてコメントを発表し「心身ともに深く傷つきました。その傷は今も癒えていません」。

▼同１０日 太田の妻・近藤千尋がイベントに登場。「どんな形であれ夫は変わりない」とコメント。

▼２５年３月２６日 東京地検が不同意性交と不同意わいせつ罪で、斉藤被告を在宅起訴。

▼４月２７日 「バームＳＡＩＴＯＵ」のバウムクーヘンを群馬・高崎市で店頭販売。