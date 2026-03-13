Kポップ文化を題材にした米国アニメーション『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ（以下、ケデハン）』（監督マギー・カン、クリス・アッペルハンズ）がアカデミー賞を狙う。韓国映画『地球を守れ！』（監督チャン・ジュンファン）をリメイクした『ブゴニア』も4部門にノミネートされた。今年のアカデミー賞には韓国作品はノミネートされていないが、韓国的な情緒と文化が融合したハリウッド作品がどれほど善戦するかに関心が集まっている。

『ケデハン』は来る15日（現地時間）、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開かれる第98回アカデミー賞（オスカー2026）で長編アニメーション賞と主題歌賞の2部門にノミネートされた。主人公のガールズグループ「HUNTR／X（ハントリックス）」の声を演じたEJAE、オードリー・ヌナ、レイ・アミはこの日、授賞式のステージに登場し、主題歌賞候補の『Golden』を韓国の伝統舞踊や楽器演奏とともに披露する予定だ。

授賞式の結果予測サイト「ゴールドダービー」の見通しによると、12日現在、『ケデハン』の長編アニメーション部門の受賞可能性は95.1％、『Golden』の主題歌賞受賞可能性は89.7％に達する。長編アニメーション部門の競合作『ズートピア2』は3.2％、主題歌賞のノミネート曲『罪人たち』の『I Lied To You』は9.5％にとどまった。米国の大衆文化専門誌バラエティも9日、オスカー予測記事で『ケデハン』が2冠を獲得すると予想した。

これに先立ち『ケデハン』は「アニメ界のアカデミー賞」と呼ばれる米アニー賞で10冠を達成した。主題歌『Golden』はK-POPで初めてグラミー賞受賞の記録も打ち立てた。今月2日にはアカデミー賞の前哨戦とみなされる米製作者組合（PGA）賞で最優秀劇場用アニメーション映画プロデューサー賞を受賞した。映画評論家のミン・ヨンジュン氏は「米製作者組合賞で投票した人たちがアカデミーでもそのまま投票すると見ればよい」とし、「大きな番狂わせがなければ『ケデハン』の2冠が有力だ」と述べた。

『地球を守れ！』（2003）のハリウッド・リメイク作『ブゴニア』（監督ヨルゴス・ランティモス）の受賞の行方も注目ポイントだ。『地球を守れ！』の投資・配給会社であるCJ ENMが『ブゴニア』の企画・制作にも参加した。『ブゴニア』は人類を救うという信念に取りつかれた2人の男が、ある女性CEO（エマ・ストーン）を宇宙人と断定して誘拐することで起きる物語だ。原作では誘拐被害者が中年の男性社長だったが、リメイク作品では若い女性CEOに変わった。加害者と被害者の対立は、階級闘争の性格から、ジェンダー対立の要素が加わった複合的な葛藤へと立体化した。

『ブゴニア』はアカデミー最高賞に当たる作品賞をはじめ、主演女優賞・脚色賞・音楽賞の4部門にノミネートされた。米メディア『ハリウッド・リポーター』は「韓国映画界の豊かなストーリーテリング資産を世界的な人材とともに、世界中の観客のために再解釈したプロジェクト」と評価した。

ただし、作品賞部門で『ブゴニア』の受賞可能性は高くない。今年の作品賞有力候補としては『ワン・バトル・アフター・アナザー』（監督ポール・トーマス・アンダーソン）と『罪人たち』（監督ライアン・クーグラー）が挙げられている。

『罪人たち』は1930年代の米国南部を舞台に、人種差別と社会的葛藤を超自然的ホラーの枠組みで描いた映画だ。レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、かつて秘密革命組織のメンバーだったボブ（ディカプリオ）が娘を救うため再び戦いに身を投じる物語だ。

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は『罪人たち』が旋風を起こす前まで、米製作者組合（PGA）、監督組合（DGA）、英国アカデミー（BAFTA）などで主要賞を席巻し、有力な作品賞候補の地位を固めてきた。ところが『罪人たち』が今月1日、もう一つのアカデミー前哨戦と呼ばれる米俳優組合賞（SAG）で最高賞のアンサンブル賞と主演男優賞を同時に獲得し、情勢を一変させた。『罪人たち』は今年のアカデミーで16部門にノミネートされ、歴代最多記録を更新して13部門にノミネートされた『ワン・バトル・アフター・アナザー』を圧倒している。

主演男優賞にも関心が集まっている。当初の有力候補だったティモシー・シャラメ（映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』主演）がバレエやオペラを軽視する発言をして物議を醸した。舞台芸術界が強く反発する中、ゴールドダービーで受賞可能性が22ポイント急落し、2位（29.2％）に後退した。一方、同時に1位に浮上した『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダンの受賞可能性は57.5％と予測されている。