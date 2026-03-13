記事ポイント ROBOZが東京都千代田区有楽町に東京Officeを開設しました。首都圏での企画提案や運用体制を強化し、ドローンエンターテイメント事業の拡大を進めます。東京Officeを拠点に、企画から制作進行、安全管理まで一体で担う体制を広げます。 ROBOZが東京都千代田区有楽町に東京Officeを開設しました。首都圏での企画提案や運用体制を強化し、ドローンエンターテイメント事業の拡大を進めます。東京Officeを拠点に、企画から制作進行、安全管理まで一体で担う体制を広げます。

ROBOZが東京都千代田区有楽町に東京Officeを開設しました。

首都圏での企画提案や運用体制を強化し、ドローンエンターテイメント事業の拡大を進めます。

新拠点の開設により、首都圏での案件対応をより機動的に進められる体制が整います。

ROBOZ「東京Office」

開設日：2026年3月5日（木）名称：ROBOZ 東京Office所在地：東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト12FTEL：03-6892-5631

ROBOZは愛知県名古屋市に本社を置き、ドローンショーやドローンイベントの企画運営を手がけています。

今回開設された東京Officeは、首都圏での企画、演出、運用、パートナー連携を強化する拠点です。

有楽町エリアに拠点を置くことで、企業や制作会社との連携を進めやすい環境が整いました。

ドローンエンターテイメントの提供体制を拡充

主力事業：ドローンショー、ドローンイベント演出強化内容：企画、演出、制作進行、運用、安全管理海外実績：韓国・釜山「WorldDroneFestival2025」で1,000機ドローンショーを開催

ROBOZはインドアとアウトドアの両方でドローンショーを展開し、年間120回以上のインドアドローンショー実績を積み重ねています。

東京Officeでは、イベント会社や制作会社、施設運営企業との連携を深め、案件立ち上げから演出設計、制作進行まで一体で進める体制を強化します。

運用標準化と品質管理を進めることで、安全性と体験価値の両立も図ります。

首都圏での企画提案と運用体制を強化する新拠点です。

ドローンショーやイベント演出を一体で進める体制づくりも今回の見どころです。

海外実績を持つROBOZの次の展開にもつながる動きです。

ROBOZ「東京Office」の紹介でした。

よくある質問

Q. ROBOZの東京Officeはいつ開設されましたか？

2026年3月5日（木）に開設されました。

Q. ROBOZの東京Officeはどこにありますか？

東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト12Fにあります。

Q. 東京Officeではどのような機能強化を目指していますか？

首都圏における企画、演出、制作進行、運用、安全管理、パートナー連携の強化を目指しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都心の新拠点で企画提案と運用体制を強化！ROBOZ「東京Office」 appeared first on Dtimes.