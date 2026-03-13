〈郄石あかりが「はぁ〜」、吉沢亮は「肉だ！」、つまみ食いの “常習犯”も…朝ドラ『ばけばけ』の厨房で起きていた“料理人気”の一部始終〉から続く

最終盤に突入した連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の名シーンの数々を彩った「料理」。『ばけばけ』を含むBK（NHK大阪放送局）の朝ドラに『ごちそうさん』（2013年）から13作連続で料理指導として携わっている広里貴子さんに、その並々ならぬこだわりを聞いた（全2本の2本目）。

【写真】裸足での収録を寒がっていた郄石あかりのために作ったしじみ汁やキャストに大人気だったステーキ。つまみ食いの常連は…



「ばけばけ」で料理指導を務めた広里貴子さん。料理が好評すぎて“つまみ食い”に訪れるキャストが後を絶たなかった（C）NHK

――現在の朝ドラの1週間のスケジュールはリハーサル1日、撮影4日と聞きますが、広里さんのタイムスケジュールはどんな感じなのでしょうか。

広里貴子さん（以下、広里） 私はリハーサルを除いた撮影日に合わせて火曜日から金曜日の週4日出動で、BKに行く日は毎朝6時半ぐらいから市場へ行きます。その朝に出た魚を買ったり、元々注文してあった食材をピックアップしてから、7時あたりにBK入り。スタジオに併設された厨房で仕込みに入ります。撮影はだいたい9時ごろから始まるので、この2時間で準備して臨む感じですね。

――どんな準備をされるんでしょう？

広里 まずお米を洗ってご飯を炊く。煮物を作ったりする場合は昆布や鰹節からお出汁をひいて、アシスタントと共に、その日に出す料理の下ごしらえを複数同時進行でやります。今回、『ばけばけ』でいつもと違ったのは、朝一番で取るお出汁の量。他の朝ドラだとお味噌汁の分もあるので、かなりの量のお出汁が必要になるのですが、宍道湖から取り寄せたしじみで作るしじみ汁は、他の出汁を一切加えず、水だけで十分に美味しいんです。

朝7時にスタジオ入りし、22時までずっと厨房に

――しじみのポテンシャルに気づかされた朝ドラだったと。夜は何時ぐらいまで厨房に？

広里 日によってまちまちなのですが、撮影はだいたい21〜22時ごろまで。終わりまでずっと厨房にいます。1日のうちに数回ある食事のシーンの準備と「出し」以外の、いわゆる「待ち」の間には、次の日の料理について助監督と打ち合わせをしたり、前もって下ごしらえを進められるところは進めたりと、やることがたくさん。意外と空き時間がないんです。

――そして撮影の合間には岡部たかしさんがつまみ食いをしにやってくると（笑）。

広里 そうですね（笑）。岡部さんだけじゃなくて他の皆さんもちょくちょくいらっしゃいました。そんなことも楽しくて。

――これまでの朝ドラと違う、『ばけばけ』ならではの工夫や、大変だったことはありますか？

広里 今回はとにかくリサーチに時間がかかりました。幕末から明治にかけての食事情、松江や熊本の食文化についてはもちろんのこと、ヘブンさんまわりの、当時の欧米の食について……などなど。自分でもよく調べたなと思います（笑）。

それから、当時の日本家屋の陰影を忠実に再現した『ばけばけ』のセットはとにかく暗いので、湯気がなかなか見えづらいんですよ。さらに、使っている器も薄かったりして冷めやすいので、「カメラが回る直前に温かい料理を出す」ということにいつも以上に気を張っていました。「熊本編」に入ってから女中のおクマちゃん（夏目透羽）が毎朝焼いているトーストも、冷めるとすぐに硬くなってしまうので、時間との勝負です。

――料理を出す直前の厨房はもう、戦場みたいな感じですか。

広里 本当に。現場は生き物なので、その都度その都度空気を読みながら動く感じです。先ほど言いました（前編参照）「しじみの口が開いたら一度ザルにあげて、出す直前に汁だけを温めて、しじみを戻し入れる」という手法は、秒刻みのタイミングで湯気を出すためにも役立ちました。

「なぜパイナップル？」と不思議に思ったが実は…

――「これは苦労した」という料理や食材はありますか？

広里 劇中たびたび登場したパイナップルの調達は大変でした。明治20年代というと、めったに手に入るものではありませんでした。大きさも現在のものよりは小さいはずなので、普通のパイナップルよりも小ぶりな沖縄のピーチパイン、それも市場に出たての若いものを使いました。

ふじきみつ彦さんの脚本には最初から「パイナップル」と書かれていて、その後もたびたび登場するので「なぜパイナップル？」とも思ったんですが（笑）、武士の髷をイメージしていたんですね。「そこにつながるのか！」と思って。これはもちろん他の果物に変更がきかない。しかも「若いピーチパイン」が手に入るのは1年のうちのごくわずかな期間。美術さんと相談して、ところどころ食品サンプルも混ぜながら、なんとか乗り切りました。

――フェイクも混ざっていたとは、まったく気がつきませんでした。ほかには何かありますか？

広里 ヘブンさんが山橋薬舗の奥にある西洋料理店でこっそり洋食を食べて息抜きをしていた週。ヘブンさんの口元についた赤いケチャップみたいなソースがきっかけで、トキちゃんが不審に思うというエピソードがありましたが、あのソースも難しかったです。

台本にはたしか「赤いソース」と書かれていたのですが、ケチャップをそのまま使ったら、せっかくのステーキがハンバーグの味になってしまう。でも、照明との兼ね合いや「口紅を連想させる」という設定もあって「赤さ」は大事なポイントでした。さらに、ヘブンさんのほっぺたにしっかりとくっつくように、濃度も重要。

どうしようか……と考えて、ケチャップをベースにしつつ、赤ワイン、玉ねぎとトマトを濃縮したぺースト、それに少しウスターソースを加えて、赤さは残しつつもステーキに合う、そして濃度もちょうどいいソースを、試行錯誤しながら作りました。

「えー！ 本物なの？」キャストも驚いた兎のしめこ汁

――今回の『ばけばけ』で特に目を奪われたのが、その家が今置かれている状況や経済的事情が「食事」からとてもよく伝わってきたことでした。物語序盤から終盤までの、松野家の「浮き沈み」がよくわかる食卓の工夫について教えてください。

広里 第1週の始まりではおかずが細いメザシ1本と漬物だけだったのに、司之介さんが兎の商売で儲けてはぶりが良くなってからは、おかずが5品にランクアップしました。鴨の塩焼きなど贅沢なおかずを出したり、お汁の表面からはみ出るほどにふんだんに入ったしじみで裕福さを表現しました。「橋の北側」に住んでいた頃は「兎バブル」の前も後も、白米を食べられるという設定でした。

――そしてバブルが弾けてしまって……。

広里 手元に残った兎を使って、フミさんが「しめこ汁」を作りましたが、この具には本当に兎の肉を使っているんです。兎は昔も今も、日本を含め世界中で食されています。今回は長野県から仕入れた肉を使ってごぼう・ねぎ・生姜と一緒に仕立てました。キャストの皆さん「えー！ 本物なの？」と驚いていました。

借金を抱えて長屋に移り住んでからは、ごはん・しじみ汁・たくあんのみ、という寂しい食卓に。このときのごはんは、色が白く見えないように玄米を3分づきにして、麦飯を混ぜたものを出しています。監督とも相談して、お汁の中のしじみもぐっと量を減らしました。

――さらに貧窮が進行して、いよいよ「身なし・殻のみ」になってしまったしじみ汁もインパクトがありました。

広里 セットに入ってお膳を見た小日向文世さん（祖父・勘右衛門役）が、「本当に殻だけになったのか」と笑っておられて。岡部さんと「こんなんじゃ働けないよ！」「力出ないよね」なんて話していらっしゃいました。

私も台本を読んで、「殻だけでしじみ汁が作れるものかな……」と思いましたが、辛うじて貝柱が残っているので、そこからごく微量の旨みは出るのかなと。借金取りを追い払う塩にさえ窮するという設定でしたので、味噌もごく少量しか入れておらず、キャストの皆さんには大変味気ないお汁を飲んでいただくことになってしまいました。

「『つまみ食い』のおかげで、フードロスほぼゼロの現場なんです（笑）」

――ドラマの撮影はテスト、本番と段取りを重ねますが、いわゆる「消え物」と呼ばれる食べ物は、放送に映っている量の何倍ほど用意するものなんですか？

広里 基本はテスト・本番・予備で3倍の量を作ることが多いです。でも、たとえばヘブンさんが山橋西洋料理店で食べていたステーキなどは、一度ナイフを入れてしまったらもう使えないので、5倍ぐらいは作ったと思います。

――残った分はどうするんでしょうか。

広里 それが、キャストのみなさんが「つまみ食い」で消費してくれるので、フードロスほぼゼロの現場なんです（笑）。「熊本編」に入ってからは、特に正木くん（日高由起刀）、丈くん（杉田雷麟）、おクマちゃんなど、若いキャストさんも増えたので、さらに頼もしいです。慣れない着物を身につけての長時間の撮影で、お腹も減りますものね。

――『ばけばけ』の放送も残りわずかとなりましたが、食事に絡んだ今後の見どころを教えてください。

広里 「熊本編」以降、トキちゃんとヘブンさんの茶碗が夫婦茶碗になっているんですよ。美術さんと相談して、そんなところにも「夫婦らしさ」を出してみようということで。息子の勘太くんが生まれて、この先さらに家族構成が変わっていくので、それに応じて食卓も変化していきます。そんなところにも興味をもっていただけたら、嬉しいです。

広里貴子（ひろさと・たかこ）／大阪府生まれ。辻調グループ校日本料理技術講師として勤務後、関西を中心に食を盛り上げたいという思いから（有）貴重を設立。食にまつわる観光まちづくり事業の協力や、料理教室、テレビ番組（料理系番組、歴史系番組他）や企業PR動画、雑誌などのフードコーディネート、ケータリング等、食のあらゆる事を「ごちそうプロデューサー」として行う。NHKの「連続テレビ小説」では現在放送中の『ばけばけ』を含む13作品の料理指導を担当。

