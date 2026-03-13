¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡©Åú¤¨¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶â±¿¤¤¤Ä¾å¤¬¤ë¡©¡×
Q¡§¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¡¢¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§¤È¤ó¤«¤Ä
B¡§¤´ÈÓ
C¡§Ì£Á¹½Á
D¡§ÄÒ¤±Êª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶â±¿¤¬¤¤¤Ä¾å¤¬¤ë¤«¡×
¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜÀ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶â±¿¤¬¤¤¤Ä¾å¤¬¤ë¤«¡×¤òÃµ¤ì¤Þ¤¹¡£
A¡§¤È¤ó¤«¤Ä¡Ä²¿¤«¤ò¼êÊü¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¶â±¿¾å¾º
ºÇ½é¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡£¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡ÖÆÀ¤ë»þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼êÊü¤·¤¿Ä¾¸å¡×¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÂÆÀ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤Ê¤É¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼º¤¦ÉÔ°Â¤è¤ê¤â¡¢·Ú¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤òÁª¤ó¤À»þ¤³¤½¤¬Å¾µ¡¡£¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼ýÆþ¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¼«Á³¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
B¡§¤´ÈÓ¡Ä½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶â±¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯
¤´ÈÓ¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢°ÂÄê¤äÅÚÂæ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¸½¼ÂÇÉ¡£ÇÉ¼ê¤Ê°ìÚ¼Àé¶â¤è¤ê¡¢Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¶â¤Ë±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶â±¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¤Î¤Ï¡¢µ¨Àá¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£´Ä¶¤äµ¤»ý¤Á¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼ýÆþ¸»¤äÎÉ¤¤ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿·À¸³è¤ä¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÍ×ÃíÌÜ¡£¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ìÈÖ¤Î¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
C¡§Ì£Á¹½Á¡Ä²¿¤«¤ò·èÃÇ¤·¤¿¸å¤Ë¶â±¿¤¬¹¥Å¾
Ì£Á¹½Á¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¥¿¥¤¥×¡£¶â±¿¤Ï¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¹¥Å¾¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¡¢¹ØÆþ¡¢Åê»ñ¡¢¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤Ê¤É¡¢Âç¾®¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡Ö·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ºö¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÄäÂÚ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Ï¤º¡£³Ð¸ç¤¬¡¢¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¸°¤Ç¤¹¡£
D¡§ÄÒ¤±Êª¡Ä²æËý¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ë¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ë
ÄÒ¤±Êª¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¿Í¡£¶â±¿¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²æËý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ç¤¹¡£°Â¤¤¤«¤é¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÍß¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤Êª¤ä¡¢²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢½Û´Ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁªÂò¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶â±¿¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹