人気が出るのもわかるわ〜！持ち運びが圧倒的に楽になる！ミニサイズの100均専用ケース
商品情報
商品名：携帯用爪楊枝ホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H8×W2×D1cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929920319
SNSで話題！持ち運びがぐっと楽になるミニ爪楊枝ケース
セリアで見つけた『携帯用爪楊枝ホルダー』がとても便利だったので紹介します。小さなアイテムですが、使ってみると人気が出るのもわかると感じる、実用性の高い商品でした。
このケースはコンパクトなミニサイズで、ポーチやバッグに入れてもかさばらないのが特徴。外出先で爪楊枝を使いたい時、箱ごと持ち歩くのは少し不便ですよね。そんなときにこの専用ケースがあると、すっきり収納して持ち運ぶことができます。
フタの作りが秀逸！セリアの『携帯用爪楊枝ホルダー』
特に便利だと感じたのがフタの作りです。フタにはばねが付いていて、軽く押すだけで簡単に開閉ができます。
開け閉めがスムーズなのでストレスがなく、閉め忘れを防げるのも嬉しいポイント。小さな工夫ですが、実際に使うとこの使いやすさがとてもありがたいです。
もちろん商品名の通り爪楊枝を入れるのにもぴったりですが、筆者的におすすめなのがデンタルピックの収納。外出先で歯のケアをしたいときに、デンタルピックをそのまま持ち歩くのは少し気になりますよね。このケースならコンパクトに清潔に持ち運べるのでとても便利でした。
今回はセリアの『携帯用爪楊枝ホルダー』をご紹介しました。
ポーチの中に入れても邪魔にならず、必要なときにさっと取り出せるのも嬉しいところ。ちょっとしたアイテムですが、あると生活の小さなストレスを減らしてくれます。
この商品はSNSでも話題になっているそうで、実際に使ってみるとその理由がよくわかりました。コンパクトで使いやすく、持ち運びもラクになる便利アイテム。セリアで見かけたら、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。