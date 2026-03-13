シェラトン都ホテル大阪で「ラプンツェル」がテーマのいちごアフタヌーンティー。物語に浸れるかわいいスイーツ＆セイボリー
シェラトン都ホテル大阪の「レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）」にて、旬のいちごと童話「ラプンツェル」をテーマにした「プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜」を開催中。
ラプンツェルをイメージしたグラススイーツや、塔に見立てたローストビーフのホットロールサンドなど、物語の世界観を表現したラインナップでお届け。期間は、2026年4月30日（木）まで。
・シェラトン都ホテル大阪の「レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）」で、「ラプンツェル」がテーマのいちごアフタヌーンティーを開催。2026年4月30日（木）まで
・ラプンツェルをイメージしたグラススイーツや、塔モチーフのロールサンドなどで物語を表現
・ドリンクは、ロンネフェルトの紅茶やオリジナルブレンドティーなど約25種類がフリーフロー
・夜はラプンツェルのスイーツ付きコースディナーも提供
ラプンツェルの世界観をモチーフにした華やかなスイーツ
スタンドの上段には、ラプンツェルのトレードマーク「三つ編み」をギモーヴで表現したグラススイーツや、ランタンに見立てたムースなど、童話「ラプンツェル」の世界観が楽しめるスイーツが勢揃い。王子様のアイテムをイメージしたかわいらしいマカロンは、フレッシュないちごとともに召し上がれ。
ティアラや白馬が目を惹く心ときめくスイーツの数々
中段には、ティアラがのったトンカ豆とブルーベリーのムースや、白馬のサブレが飾られた柑橘のはちみつマリネなど、心ときめくキュートなスイーツがラインナップ。ふんわりといちごが香るスコーンは、口当たりなめらかで濃厚なクロテッドクリームと相性抜群。
旬のいちごで彩られた色鮮やかなセイボリーも魅力
そして下段には、塔をイメージしたローストビーフのホットロールサンドや、舟形のキッシュが添えられたシーフードとバタフライピーのゼリー寄せ、いちごのドレッシングでいただくニース風サラダなど、彩り豊かなセイボリーが用意される。
ロンネフェルトの紅茶やオリジナルブレンドティーなど、フリーフローで楽しめる約25種類のドリンクとともに味わって。
追加オプションで楽しめるスイーツ付きディナーも登場
また17時からは、コースディナー料金に1名4,000円を追加すると、コースのデザートを「プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜」のスイーツ2段に変更することができる。アフタヌーンティーの提供時間に利用できない人や、記念日などのディナーにおすすめ。
甘酸っぱいいちごを満喫できるロマンティックなスイーツたちを楽しんで。
プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜 スイーツ付ディナー
■販売時間
17:00〜21:00（L.O.20:00）
※前日17:00までに要予約
■料金
アフタヌーンティースイーツ付 ウィークデーディナー ＜平日限定＞ 9,200円
アフタヌーンティースイーツ付 コース「Nature -ナチュール-（メイン肉料理）」11,300円
※税・サービス料込
■メニュー
・オードブル
・スープ
・メインディッシュ
・プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜 スイーツ2段
・コーヒーまたは紅茶
◆アフタヌーンティーの会場は？
くつろぎの和モダン空間で、素材の個性が引き立つフレンチやアフタヌーンティーを
シェラトン都ホテル大阪の2階にある「レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）」。アースカラーを基調とした温かみのある空間で、四季折々のモダンなフレンチが堪能できる。全国各地より厳選した食材の個性を見極め、その魅力を最大限に活かす技がシェフの真骨頂。見た目も美しい料理の数々を、ソムリエが厳選したワインとともにじっくりと堪能して。
