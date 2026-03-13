メズム東京と国立西洋美術館が初コラボ！クロード・モネの作品≪舟遊び≫をテーマにしたアートなアフタヌーンティー
メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」では、アフタヌーン・エキシビション チャプター16 『舟遊び―水面のきらめき』が開催される。期間は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで。
第16弾の今回は、国立西洋美術館と初のコラボレーション。クロード・モネの半生をたどる「8種のスイーツ＆セイボリー」と、作品≪舟遊び≫の世界観を表現した「メインプレート」で、“味わうアート体験”を。
モネの半生を映し出した伝統菓子などのスイーツとセイボリー
今回のアフタヌーンティーは、“光の画家”として知られる印象派の巨匠、クロード・モネがテーマ。モネの半生をたどる「8種のスイーツ＆セイボリー」と、モネ作≪舟遊び≫の世界観を立体的に表現した「メインプレート」の2部構成になっている。
スイーツには、モネ生誕と同じ頃に生まれたとされるフランス菓子の王道「サントノーレ」〔着想：1840年 パリ9区で生まれる〕をはじめ、ラズベリージャムを挟んで仕上げた「ヴィクトリア・サンドケーキ」〔着想：1870年 ロンドン滞在中、画商などと交流〕など数種類がラインナップ。
さらに、もちもち食感のイギリス風クレープに、スモークサーモンとクリームチーズを合わせた「ブリティッシュ・クレープ」〔着想：1870年 兵役を避けてロンドンに渡る〕や、彩りとみずみずしさを1皿に映した「サラダ・パリジェンヌ」〔着想：1874年 パリ市内に仲間たちと展覧会開催〕といったセイボリーは、ほどよい塩気が心地いい。
併せて提供されるペアリングモクテル「アールグレイティー サングリアスタイル」とともに、モネの半生に想いを馳せながら、多彩な味わいと食感を楽しんで。
水面にきらめく光や人物、小舟などを思わせるメインプレートでアートなひとときを体験
メインプレート「舟遊びのジュレ」では、≪舟遊び≫が宿す水面のきらめき、春の風、光の揺らぎなどを立体的に表現。ラズベリーとマスカットのジュレを重ね、あかすぐりの実のきゅっとした酸味がアクセントに。カカオ香るタルトショコラの上には、2人の女性を象ったマスカルポーネの絞りが添えられ、見た目もアートな仕上がり。小舟の情景を映し込み、移ろう波の色彩などを繊細に描き出している。
メインとともに楽しめるのは、ローズの華やかな薫りに、ハイビスカスの凛とした酸味を重ねた「プラム＆ローズモクテル」。モネの親日家としての一面に着想を得て、梅の炭酸で軽やかにまとめ、香りと味わいの重なりが堪能できる。
クロード・モネ作≪舟遊び≫の世界観に浸りながら、“味わうアート体験”をゆったりと楽しもう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
絵画からインスピレーションを受けた作品と眺望が楽しめる、唯一無二の空間
芸術家のアトリエ（工房）をテーマとしたオリジナルミクソロジーカクテル、自家製スイーツや軽食を楽しめるバー＆ラウンジ「ウィスク」。
デイタイムは美しい東京のウォーターフロントが一望できる心地よい水辺のカフェのような空間、ナイトタイムはきらめく夜景とともに音楽やアートのライブパフォーマンスが堪能できるバーラウンジへと変化する。刺激と遊び心に満ちた新感覚のパブリックスペースで、贅沢アフタヌーンティーを堪能して。
