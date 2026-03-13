メズム東京と国立西洋美術館が初コラボ！クロード・モネの作品≪舟遊び≫をテーマにしたアートなアフタヌーンティー

メズム東京と国立西洋美術館が初コラボ！クロード・モネの作品≪舟遊び≫をテーマにしたアートなアフタヌーンティー