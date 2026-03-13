「メゾン ポール・ボキューズ」で特別な食体験。優雅な空間で、世界中の美食家を魅了する名店のフランス料理を
◆「メゾン ポール・ボキューズ」で特別な食体験。優雅な空間で、世界中の美食家を魅了する名店のフランス料理を
「メゾン ポール・ボキューズ」はフランス・リヨンの世界的名店「レストラン ポール・ボキューズ」の精神と哲学を受け継ぐレストラン。格式ある優雅な空間と、伝統と革新が共存する本格的なフランス料理は、大切なゲストのおもてなしや、誕生日のお祝い、記念日などにもぴったり。ずっと心に残る特別なひとときが過ごせるはず。
◆世界的名店で味わうフランス料理。「メゾン ポール・ボキューズ」の魅力
昨年9月にリニューアルしたメインダイニング。アール・ヌーヴォー建築に現代的要素を融合した空間は光の陰影が美しく、奥行きのある設計
リヨン本店の気品と温もりを感じさせる優雅な空間
「メゾン ポール・ボキューズ」は、代官山にある隠れ家的なレストラン。らせん階段を下りると、アール・ヌーヴォー×モダンが調和した非日常の空間が広がる。リヨン本店の気品を受け継ぐメインダイニングはフレンチクラシックの優雅さと温もりを感じさせ、ラグジュアリーでありながら心落ち着く空間。
壁面にはポール・ボキューズ氏の写真などが飾られ、長きにわたって培われてきたブランドの歴史に思いを馳せることができる。メインダイニングのほかに、会食や少人数の集まりに最適なプライベートルームや、結婚式やパーティなどができるサロンも。さまざまなシーンで記憶に残るエレガントな時間を演出してくれる。
一皿一皿に、“歴史への敬意と未来へのまなざし”が込められている
伝統と革新が共存する唯一無二の料理がテーブルを美しく彩る
こちらでいただける料理は、ポール・ボキューズ氏の魂を継承する正統派のフランス料理。ボキューズ氏が大切にしていた「良い素材、良い火加減、良い味付け」を基本に、伝統に根ざしつつも絶えず進化し続ける精神が息づいている。
星を獲得し続けるフランス・リヨン本店のエスプリを受け継ぐ名店で、世界中の美食家が憧れる唯一無二の味わいに酔いしれて。
料理の一例。ボキューズ氏の精神を受け継ぐシェフの手による美食を心ゆくまで味わって
目にも美しいコース料理。アニバーサリー特典もあり記念日にも
メニューは、前菜or魚料理が選べる平日限定のランチコースから、肉＆魚のWメインが楽しめるコース、デザートワゴン「シャリオデセール」付きのディナーまで多彩。いずれも、特別感あふれる目にも美しい料理をコース仕立てでじっくりと満喫できる。
アニバーサリー特典としてデザートにメッセージプレートを付けてもらうことができるほか、別料金でパティシエ特製のホールケーキや花束のオプションも。大切な日を華やかに彩って。
「メゾン ポール・ボキューズ」の藤久周悟料理長
ポール・ボキューズ氏の料理を受け継ぐ藤久周悟料理長
「メゾン ポール・ボキューズ」で料理長を務めるのは藤久周悟氏。28歳で単身渡仏した後、各地のレストランで研鑚を積み、その土地のガストロノミーを学んだ経歴を持つ。帰国後は、札幌「ル・バエレンタル」を経て、2010年に金沢「ジャルダン ポール・ボキューズ」の副料理長に就任、12年間、同店の料理長を務めた。
2024年に「メゾン ポール・ボキューズ」の料理長に就任。ポール・ボキューズ氏の料理と哲学を日本に継承すべく、伝統と革新が息づく料理を日々追求している。
