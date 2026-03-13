「メゾン ポール・ボキューズ」で特別な食体験。優雅な空間で、世界中の美食家を魅了する名店のフランス料理を

「メゾン ポール・ボキューズ」で特別な食体験。優雅な空間で、世界中の美食家を魅了する名店のフランス料理を