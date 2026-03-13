全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「鬼首」という漢字を読めますか。「首」をどう読むかがポイントです。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：おにこうべ

鬼首は宮城県大崎市に位置し、鳴子温泉郷の一角を成す山あいの地域です。

諸説ありますが、蝦夷征伐の際、坂上田村麻呂が討ち取った「鬼の首をこの地に埋めた」という伝承が地名の由来と考えられています。

鬼首は地熱が高く、周辺には湯けむりが立ちのぼる場所が多くあります。間欠泉や地獄谷と呼ばれる噴気地帯では、自然の力を間近に感じることができます。とくに「弁天間欠泉」と呼ばれる間欠泉は、約10分おきに高さ10mほどまで湯柱を上げ、訪れる人々を圧倒します。

地獄谷の遊歩道を歩けば、川の至るところから熱湯が湧き出しています。

東北でも人気のスノーリゾートとして知られる「オニコウベスキー場」には全国から多くの観光客が訪れます。夏にはパラグライダーや高原キャンプの拠点となり、一年を通してダイナミックな自然を楽しめるのが魅力です。

鬼首周辺では、山あいの土地ならではの滋味豊かな味覚も楽しめます。岩魚やヤマメなどの川魚料理、春の山菜、秋のきのこ料理はこの地域ならではのグルメです。

さらに鳴子温泉郷一帯は米どころとしても知られる大崎市に属しており、地元産米を使った料理は格別。温泉街では名物の「栗だんご」や、香り高い手打ちそばを提供する店もあります。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】地名当て「鬼首」 湯柱は圧巻です（2枚）