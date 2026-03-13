「たくさんのパワーをもらってきました！！」WEリーガー塩越柚歩が関東屈指のパワースポットへ！ 食事を楽しむ姿などに反響「美味しそう」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するMF塩越柚歩が、３月12日に自身のインスタグラムを更新。複数の写真と動画をアップロードした。
塩越は、オフに関東屈指のパワースポットとして知られる埼玉県秩父市にある三峯神社を訪れたようで「最強パワースポットへ 雲ひとつない晴天の中たくさんのパワーをもらってきました！！」と綴った。
大木に手をかざすショットや食事を楽しむ様子などが公開されたこの投稿には「美味しそう」「パワーいただきました」「柚歩さん綺麗〜」「運気アップでACLゴールだ」「関東最大のパワースポットで御神木の気力を授かって来たのだから柚ちゃんは無敵です」といったコメントが寄せられた。
ベレーザは15日と21日に開催されるカップ戦を経て、28日に女子アジアチャンピオンズリーグのノックアウトステージ準々決勝でフィリピンのスタリオン・ラグナと東京スタジアムで相まみえる。
霊験あらたかな場所で得たパワーを、塩越は今後の活躍に活かせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】塩越がパワースポットで撮影したショット！
【画像】塩越がパワースポットで撮影したショット！