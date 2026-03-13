記憶に残るCM─それは出演者や演出、構成はもちろんのこと、使用される“楽曲”も大きな要素だ。

「最近、名曲の歌詞に商品名などを入れ込む形にした“替え歌”CMが増えていますが、それと並行する形で、他社間での“CMソングの曲かぶり”が相次いでいます」（広告代理店関係者、以下同）

CMソングで「無難な選択」が増加する背景

以下がその一例だ。

●上を向いて歩こう（原曲・坂本九）

「ファミリーマート“コンビニエンスウェア”」（千葉雄喜）

「サントリー“サントリー生ビール”」（河合優実、斉藤和義）

●Y．M．C．A．（原曲・ヴィレッジ・ピープル／※日本では西城秀樹がカバー）

「マクドナルド“N．Y．バーガーズ”」（GENERATIONS・数原龍友、片寄涼太）

「LINEヤフー“Yahoo！検索”」（内村光良）

●ラジオ体操の歌

「ヤクルト“ヤクルト1000”」（杏、山田孝之ら）

「マクドナルド“朝マック”」

●聖者の行進

「タウンワーク」（今田美桜）

「WECARS」

聖者の行進は黒人霊歌であり趣は少々異なるが、いずれも超のつく有名曲。

「有名な楽曲であるとともに、これらは“以前にも”CMで使われたことがあるもの。そこが大きなポイント。CMで使うには『広告目的複製』の手続きが必要で、使用料金はJASRAC管理楽曲であっても、楽曲の関係権利者の“言い値”です。

また、原曲の権利者には『同一性保持権』が認められており、ざっくり言うと“変な感じに使うな”と権利者に言われたら使えないということです」

すなわちこれらの楽曲は、

「これまでもCMに使われてきた楽曲で、常識的な額で、アレンジもわりと寛容ということになります。歴史のある楽曲であれば著作権が切れていたり、不詳だったりするものもあります。つまり無難な選択ということです」

権利の問題だけではない。テレビCMは基本15秒。テレビで広告を打つということは、年配層も消費者として視野に入れているだろう。短い時間で認識してもらわなければ広告効果は薄い。

「いまだに広告業界では、昭和の大ヒット＋童謡＋洋楽定番の数十曲しか選択肢がないのが現実です。そこから替え歌にしても不快にならないメジャー調の曲を選ぶと、どの代理店でもほぼ同じ候補リストができあがるでしょう」

同じ時期に同じ楽曲でCM、それでいいのか。

「使うのが楽という面もあるし、今の時代、冒険は炎上につながるリスクもある。例えば『上を向いて歩こう』なら、歌はちょっとエッジをきかせて千葉雄喜さんに、一方、河合優実さんで日常的な親しみやすさを……程度のアレンジになる。イチから人気になるようなオリジナル曲を作るのは、手間やお金が見合わないので敬遠されやすい」

業界は有名曲のイス取りゲーム状態か。今日も同じ楽曲で違う商品のCMがテレビから流れている。