　タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦する様子を披露した。

　「#侍ジャパン　10日のチェコ戦を観戦してきました」と書き出すと、自身と息子らと思われる人物の東京ドームでのショットをアップ。

　

　「試合前　Bzが#タッチ を熱唱　#稲葉 さ〜んと叫びながら　テンションMAX　この日も選手の皆さん　勝利してくれました！！」（原文ママ）と感動を伝えた。

　「実はワタシ　#宮崎キャンプ にも　応援に行ってきました　ダル様もホントに素敵」と宮崎キャンプを訪れた際のショットも投稿し「さあ　いよいよ　アメリカにて　頑張って〜　頑張ってますよね〜　応援してます　スポーツっていいね」とつづった。

　白城の投稿に、フォロワーからは「かわい〜い！」「キャンプも見に行ってたんですか！？筋金入りだぁ…！」「うらやましい　試合観戦も子供たちと行ってらっしゃるのも、稲葉さんも」といった反響が寄せられている。