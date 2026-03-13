タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦する様子を披露した。

「#侍ジャパン 10日のチェコ戦を観戦してきました」と書き出すと、自身と息子らと思われる人物の東京ドームでのショットをアップ。

「試合前 Bzが#タッチ を熱唱 #稲葉 さ〜んと叫びながら テンションMAX この日も選手の皆さん 勝利してくれました！！」（原文ママ）と感動を伝えた。

「実はワタシ #宮崎キャンプ にも 応援に行ってきました ダル様もホントに素敵」と宮崎キャンプを訪れた際のショットも投稿し「さあ いよいよ アメリカにて 頑張って〜 頑張ってますよね〜 応援してます スポーツっていいね」とつづった。

白城の投稿に、フォロワーからは「かわい〜い！」「キャンプも見に行ってたんですか！？筋金入りだぁ…！」「うらやましい 試合観戦も子供たちと行ってらっしゃるのも、稲葉さんも」といった反響が寄せられている。