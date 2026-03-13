ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のBlu-ray＆DVDが2026年5月20日（水）に発売されることが分かった。あわせて、本日2026年3月13日よりデジタル配信（購入）もスタートしている。

デジタル配信開始（購入）を記念し、本編からの無料プレビューが公開されている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『ズートピア2』は、昨年12月の劇場公開以降、国内興行収入150億円を突破。さらに2026年2月21日時点で、洋画史上最長となる12週連続No.1を記録するなど、この冬を代表する記録的ヒット作となった。

2016年公開の前作『ズートピア』は、動物たちが人間のように暮らし、「誰もが何にでもなれる」夢の都市ズートピアを舞台に、“もふもふなのに深い”メッセージ性で社会現象を巻き起こした作品。続編となる本作では、前作に続いて頑張り屋のウサギ・ジュディと、皮肉屋ながら心優しいキツネ・ニックが主人公として登場する。

警察官として再びバディを組んだジュディとニックは、100年ぶりに街へ現れたヘビの存在をきっかけに、ズートピア誕生に隠された驚くべき秘密と真実に迫っていく。2人の掛け合いに加え、スケールアップした物語、新キャラクターたちの登場も大きな話題を呼んだ。

本作で特に描かれるのは、ジュディとニックの“真の絆”だ。監督は前作『ズートピア』で共同監督・脚本を務め、『モアナと伝説の海』シリーズにも携わったジャレド・ブッシュと、『ズートピア』『塔の上のラプンツェル』のバイロン・ハワード。前作から引き続き作品を手がけた2人は、それぞれ次のようにコメントしている。

ジャレド・ブッシュは、「前作では48時間だけのパートナーだった2人。今作では長期的にチームとしてやっていけるのかを見極める必要がありました。彼ら2人の関係やお互いの個性が試されます」と説明。バイロン・ハワードも、「ニックの現実的で皮肉屋なところは生かし、ジュディの理想主義な性格も大切にしたかったんです。観客はそんなニックとジュディの掛け合いを楽しんでくれていたので、その関係性を発展させました」と語っている。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

互いに足りない部分を補い合いながら、“唯一無二のコンビ”として存在感を放つジュディとニック。完璧ではない2人だからこそ、多くの観客が共感を寄せたのだろう。

日本語吹替版では、前作から続投となる上戸彩がジュディ役、森川智之がニック役を担当。さらに、新キャラクターのヘビ・ゲイリー役に下野紘、ビーバーのニブルズ役に江口のりこ、物語の鍵を握るパウバート役に山田涼介が参加した。豪華キャストの集結も、作品の魅力をさらに押し上げている。

発売される商品は、Blu-ray＋DVDセット、前作『ズートピア』のBlu-ray＋DVDセットもあわせて収納できるコンプリート・ケース付きBlu-ray＋DVDセット（数量限定）、4K UHD＋Blu-rayセット、DVDの各形態。デジタル配信は購入に加え、レンタルでも展開される。

また、Blu-ray＋DVDセット、コンプリート・ケース付き版、4K UHD＋Blu-rayセット、デジタル配信（購入）には、制作の裏側に迫る「作品の舞台裏」、オリジナル版キャストのアフレコ収録現場を収めた「最高の声優たち」、人気新キャラクターにフォーカスした「ニブルズの描き方」、本編に隠された小ネタを紹介する「おもしろトリビア」、さらに「“ワイルド”な収録現場」や「未公開シーン」など、充実のボーナス・コンテンツも収録されるという。

“もふもふなのに深い”感動とスリルを詰め込んだ『ズートピア2』。劇場で大ヒットを記録した話題作を、自宅でもたっぷり楽しめそうだ。

© 2026 Disney © 2026 Disney

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

ボーナス・コンテンツ（ブルーレイに収録） 作品の舞台裏 最高の声優たち ニブルズの描き方 おもしろトリビア "ワイルド"な収録現場 おやつ時間 ミュージックビデオ ♪Zoo by シャキーラ 未公開シーン・監督によるイントロダクション・もうひとつのオープニング・密輸犯を捕まえろ！・ゲイリー現る！・新しい仲間・砂漠のフェスティバル・クロウハウザーの手助け・博物館で大ピンチ・クロウハウザーの家族

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『ズートピア2』は2026年5月20日（水）4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セット発売。

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2026 Disney