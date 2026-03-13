鈴木奈々「金髪ボブにイメチェン」ショットに驚き＆絶賛の声「ギャルっぽくて最高」「誰か分からなかった」
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの鈴木奈々が3月12日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「ギャルっぽくて最高」“金髪ボブ”で印象ガラリ
鈴木は「金髪ボブにイメチェンしました」とつづり、ブラウンヘアからガラリと変わった金髪ヘアを公開。金髪ボブスタイルに、黒縁メガネをかけたショットにフードを被ったショットを披露している。
また「ウィッグでイメチェンです ウィッグって色んな髪型にイメチェン出来るから楽しいよね！」とウィッグでのイメージチェンジということも明かしている。
この投稿にファンからは「金髪待ってました！」「ギャルっぽくて最高」「一瞬誰か分からなかった」「可愛すぎる」「金髪もっと見たい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木奈々、金髪ボブショット披露
◆鈴木奈々の金髪ショットが話題
