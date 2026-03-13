辻ちゃん長女・希空（のあ）印象ガラリな“平成メイク”姿が話題「ママそっくり」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が3月12日、自身のInstagramを更新。平成メイクをした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女「ママそっくり」“別人級”平成メイク姿
◆希空、平成メイク披露
希空は「平成メイクしてみた。難しかった」とつづり、自撮り写真を公開。前髪を横に流した大人びたヘアスタイルに、陶器のような肌や目元を強調する平成メイクを披露した。薄い平行眉毛や薄い色の口紅、根元からしっかり上げたまつ毛、濃いめに入れたアイラインなど平成メイクを完璧に再現しており、普段のガーリーな雰囲気とはガラリと変わった、平成ギャルを思い出させる1枚となった。
◆希空の投稿に反響
この投稿は「辻ちゃんみたいに可愛い」「ママそっくり」「完璧なメイク」「破壊力すごい」「雰囲気変わる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
