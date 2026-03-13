¤à¤·¤íÈà»á¤òµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö·ëº§¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½çÄ´¤Ë¸òºÝ¤¬Â³¤¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í·ëº§¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤é¡¢Èà»á¤ò¤Ä¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤ä¤êÊý¤ò¸í¤ë¤È¡¢Èà»á¤òÌÌÅÝ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¤à¤·¤íÈà»á¤òµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ø·ëº§¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÁÇÅ¨¤À¤è¤Í¡×¤È·ëº§¾ðÊó»ï¤òÇã¤¤¹þ¤à
¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òºÅÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¥²¥ó¥Ê¥ê¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·ëº§¾ðÊó»ï¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÆó¿Í¤È¤âÄÌ¶Ð¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï²¿±Ø¤«¤Ê¡©¡×¡Ö²È¶ñ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¡Ö¿·À¸³è¤Ø¤ÎÌ´¡×¤ò¸ì¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤ÏÆÉ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¡×¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹¶¤á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö³°ËÙ¤«¤éËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¦¥¶¥¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤º¤«¤éÈà»á¤Î¼Â²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦É¡Â©¤Î¹Ó¤µ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤·¤é¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢Íè¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ê¿Ê¤áÊý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ä¤¿¤é¿Æ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¬¤ë
¡Ö°ìµ¤¤Ë»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë´¶¤¸¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼¹Ù¹¤Ë¿Æ¤ÈÂÐÌÌ¤µ¤»¤¿¤¬¤ë¤Î¤â¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò´Ý½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿Æ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤âÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¡¢Èà»á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¾µÂú¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ï½©¤´¤í¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÎ¿Í¤Î·ëº§¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹
¡ÖÍ§Ã£¤Î·ëº§¼°¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¸À³°¤Ë´Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÇÌÌÅÝ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬·ëº§¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤°µÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·ëº§Å¬Îð´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤µ¤»¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤¬·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡Ö¤´¤¯Æü¾ïÅª¤ÊÏÃÂê¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¼ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö»ä¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥Þ¥Þ´êË¾¤òÆ÷¤ï¤»¤ë
¡Ö½Ð»º¤ä°é»ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ëµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²ÈÄíÀ¸³è¡×¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÃÂê¤ò½Å²Ù¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Û£Ëæ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÞ¤ò¸«¤Æ¡Ö½Ð»º¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¶ÌÀî¤¤ß¤«¡Ë
