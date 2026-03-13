【イレイナ シトラスver. 1/6スケールフィギュア】 3月13日10時～4月23日23時59分 予約受付 11月 発送予定 価格：23,980円

フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より、「イレイナ シトラスver. 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は23,980円。3月13日10時から4月23日23時59分まで予約を受け付ける。発送は11月の予定。

本商品は、「魔女の旅々」より原作小説第24巻のカバーイラストに描かれた「イレイナ」を忠実に再現したフィギュア。しゃがんだポーズならではの自然な仕草と、ふとこちらを見つめる可愛らしい表情、さらに手に持ったレモンがアクセントとなり、爽やかで印象的なビジュアルを演出している。

風を感じさせるような髪の流れは、繊細な造形で丁寧に表現。制服やマントの鮮やかな色彩にもこだわり、イラストの印象そのままを立体で再現している。衣装には素材ごとの質感の違いが伝わるよう、シワや立体感を丁寧に造形。布の柔らかさや張り感まで感じられる仕上がりとなっている。

【イレイナ シトラスver. 1/6スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1216

販売形態：受注販売

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

商品サイズ：全高 約155mm

原型：モワノー

彩色：グラハム仮面

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会