１３日に生放送されたＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）で、ＭＣの鈴木奈穂子アナウンサーが途中退席した。

この日は朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）のヒロイン女優・郄石あかりがゲスト。ドラマの裏話や郄石のプライベートの話で盛り上がった。

番組がスタートして１時間がたった９時１６分、ＭＣの博多大吉が「この後は映画のコーナーに郄石さんにお付き合いいただきますけれども、実はきょう、鈴木さんが、ここまでなんです」とアナウンス。鈴木アナは「すみません、ちょっと…家族の行事に参加する予定がありまして」と理由を明かし、「郄石さん、すみません。このあとも２週間、楽しみに『ばけばけ』見ます」と、隣に座る郄石に何度も頭を下げた。

ネットは「鈴木さん退場という珍しいパターン」「途中退室はめずらしいな」「鈴木さん、レアな退場の仕方」「え？メインアナが家族の行事で帰るの？すごい世の中になったね」と急な退席に驚きながらも「鈴木アナお子さんの卒業式とかなのかな」「家族の行事って卒業式かな？」「お子さん卒園とかかな？？」と想像。また「家族の行事で番組早退できるの良い時代だ」「鈴木アナ家族の行事！素敵！！」「鈴木アナウンサーが『家族の用事…』って朝ドラ主演がゲスト回の生放送を途中退席してて素晴らしいなと思いました。こういうのでいいんだよ、ワークライフバランスは」「時代だね〜いいと思う。何なら今日は最初から欠席で別のアナウンサーさんが代役でも良かったのでは？とも思うけど。行ってらっしゃい」「こういうの初めて見たけど、いいと思うー！」と支持する声が多数。

そして「卒業式？卒園式？わからないけどこの時間からの早退で間に合う？急いでー」「間に合うのかな？お着換えするよね？」と心配する声もあがった。