昨年10月のテストで高い評価を受け

プロドライバーのJuju（野田樹潤、20歳）が、3月22日にスペイン・マドリードで開催されるABB FIAフォーミュラE世界選手権の公式ルーキーテストに、ジャガーTCSレーシングから参加することが発表された。

【画像】2025年10月にフォーミュラEテストにて走行するJuju選手 全58枚

76年の歴史を誇る英国の名門ジャガーのワークスがアジア人系ドライバーを起用するのは史上初。また、日本人女性ドライバーがフォーミュラEの公式ルーキーテストに参加するのも今回が初めてだ。



写真は昨年10月31日、スペインのリカルド・トルモ・サーキットで開催されテストの時のもの。 Triple Tree Racing

Jujuは、現在、全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦中で、3年目を迎える。4月の開幕戦を前に、ジャガーよりテスト参加の打診があり実現したもの。

昨年10月にバレンシアで実施された女性限定のプレシーズンテストでは、ジャガーのマシンで堂々たる走りを披露し、チーム関係者から高い評価を受けた。今回のテストは、その経験を生かし、今後の可能性を示す絶好の機会となる。

Jujuは、

「このような機会を与えてくださったJaguar TCS Racingの皆さんに、心から感謝しています。昨年、Jaguar I-TYPE 7をテストした経験は本当に素晴らしいものでした。チームからのサポートやフィードバックのおかげで、ドライバーとして大きく成長することができました。今回、マドリードで行われる公式ルーキーテストに参加できることは、私にとって大きな節目です。できる限り多くのことを学び、自分の力をしっかり示せるよう挑戦したいと思っています」

とコメント。

また、AUTOCAR JAPAN読者に向けて、下記のようにメッセージを寄せてくれた。

「いつも応援していただき、ありがとうございます。『【Juju（野田樹潤）ブログ】第124話：衝撃的なフォーミュラEの加速！ 貴重な経験でした』でもご報告しましたが、この時の経験はとても大きなものでした。今回のテストは、マドリードのハラマ・サーキットで行われるフォーミュラE第6戦の翌日となります。貴重な機会をいただいたので、とにかく全力で取り組み、多くのものを吸収してきたいと思っています。またブログでご報告しますね！」