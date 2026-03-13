前西武監督の松井稼頭央氏（50）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」の準々決勝、ベネズエラ戦のスタメンを予想した。

松井氏は以下の通り予想。

（1）DH・大谷翔平（31＝ドジャース）

（2）右・佐藤輝明（27＝阪神）

（3）中・鈴木誠也（31＝カブス）

（4）左・吉田正尚（32＝レッドソックス）

（5）三・岡本和真（29＝ブルージェイズ）

（6）一・村上宗隆（26＝ホワイトソックス）

（7）二・牧 秀悟（27＝DeNA）

（8）遊・源田壮亮（33＝西武）

（9）捕・若月健矢（30＝オリックス）

松井氏は「本当に迷いました、悩むくらい選手がいますので」とした上で、「2番は佐藤選手」と予想し、「トーナメントになるので大谷選手がどこで歩かされるか、ということが重要になる。2死走者なしだと歩かされるでしょうし、2死一塁でも歩かされる可能性があると考えた時に、鈴木選手の2番も考えたんですが、チェコ戦でも佐藤選手を2番で使っていたのでそこに置くと」と説明。

また「近藤選手を（打順を）下げてというのも考えられると思うんですけれども」としつつ、「それでしたらどこかの試合でというのも含めてそこで打つことも可能だったと思うんですよね。でもあえて佐藤選手を2番に置きましたし、最後の試合でも岡本選手、村上選手を崩さなかったので、このままいくんじゃないかなと僕自身は感じた」と話した。