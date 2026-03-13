念願の新築一戸建てに積み上がる「ゴミの山」…年5,000円の町内会費を“お断り”した30代夫婦が目にした「まさかの光景」

念願の戸建てを購入し、幸せいっぱいの30代夫婦。しかし、積み上がるほどのゴミ袋とともに暮らす。そんな「まさかの新居生活」になりつつありました。いったいなぜ？ 事情を見ていきましょう。

年5,000円の町内会費「払う必要なし」

「町内会費は年5,000円になります」

引っ越して間もないある日、健太さん（仮名・34歳）はインターホン越しにそう告げられました。東京都内の賃貸マンションを出て、郊外に新築一戸建てを6,500万円で購入。共働きで世帯年収は約950万円。5歳の長男のために、広い家と落ち着いた住環境を選びました。

町内会の話は、契約時にはほとんど意識していませんでした。賃貸暮らししか経験のない健太さんには、正直ピンとこなかったのです。

「加入は任意ですよね？」

そう確認したうえで、夫婦は加入を見送りました。共働きで忙しく、町内のイベントに参加する時間はありません。町内会を通して人間関係を築くイメージも湧きませんでした。年5,000円の会費。もちろん払うのは簡単ですが、「参加しないものに払う必要はない」と考えたのです。

ゴミ置き場での「まさかのひと言」

この地域では、町内会が管理するゴミ集積所を使用しています。決められた曜日の朝、健太さんがゴミ袋を持って行くと、数人の住民が集まっていました。その中に、集積所の清掃やネットの管理を担当している、いわゆる“世話役”の女性がいました。

健太さんが出勤ついでにゴミ袋を置こうとしたとき、その女性が声をかけました。

「あなたのところ、町内会入っていませんよね。会費払ってないのに使うの？」

健太さんは驚きました。町内会費を払っていないからゴミを出せないなんて、思いもしなかったからです。

町内会費を払わなくても、ゴミ集積所の利用は可能ですし、回収もされます。しかし、ゴミ集積所の目の前に住む女性は、家の前を掃きながら、健太さんがゴミ出しする様子をじっと見るようになりました。その状態に、健太さんはすぐに耐えられなくなりました。

キッチンの片隅に積み上がる、ゴミ袋の山

健太さんは人と顔を合わせないよう、深夜に出すことに。ゴミ出しは「当日朝5時〜8時まで」と決まっていましたが、以前のマンションでは、多少早く出しても許されていたからです。すると、翌朝早く、インターホンが鳴り、こう注意されました。

「カラスに荒らされるので、決まった時間に出してください」

集積所には『前日夜の排出は禁止です。ルールを守りましょう』という張り紙が貼られました。名指しでなくても、自分たちのことだと分かります。ルールも守れない家だと思われたのではないか……。健太さんの心は一層重くなりました。

健太さんが妻にゴミ出しを頼むと「私も嫌よ」と拒否。ゴミ出しをしないことが2回続くと、3人家族の生活ゴミは、あっという間に部屋の片隅に積み上がるほどに。

健太さんは、念願の新居にゴミ袋いっぱいという光景を見て決断しました。「よし、町内会に入ろう」と。

「加入しない」が半数以上も、ご近所トラブルの火種に注意

加入の申し出は、あっさりと受け入れられました。改めて、ゴミ出しのルールや清掃当番の仕組みの説明を受けます。話を聞くと、町内会はゴミ集積所の管理だけでなく、防犯灯の維持、防災訓練、行政との連絡役など、さまざまな役割を担っていることを知りました。

「最初から、ちゃんと聞いておけばよかった。一生ここに住む予定なんですから」

健太さんはそう振り返ります。

町内会費は、地域で暮らす仕組みを維持するための分担金でもあります。しかし、健太さんのように戸建てで暮らした経験がない人は、その目的をそもそも知らない可能性も少なくありません。

令和6年の東京都生活文化スポーツ局「町内・自治会活動に関する調査（概要）」では、町会・自治会に参加しているとの回答は41.4％、加入していないとの回答は48.0％。若い世代ほど加入率は低くなっています。

加入しない自由もあります。ただ、健太さん夫婦のケースのように、ご近所トラブルに近い状態に発展することも。戸建てを買うということは、建物だけでなく、その地域の仕組みの中で暮らすことでもある。それを理解しておくことが大切です。