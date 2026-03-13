＜金ヅル扱い＞「おばさん嫌い」と言った姪っ子と甥っ子にモヤモヤ…小さいときかなりお世話したのに！
自分のきょうだいの子どもである甥っ子や姪っ子。きょうだい同士の仲がいいと、甥っ子や姪っ子を赤ちゃんの頃から可愛がっている人もいるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには「小さいとき、お世話してやったのにね」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは姪っ子さんと甥っ子さんに「いつもお年玉が少ないし、おばさんつまんないから嫌い」と言われてしまったんだとか。
『昔はさ、仕事を休んで預かったり、オムツを替えたり、下の子が生まれるときに上の子たちを見たり、ファミレスに連れて行ったり、スイミングの間に遊びに付き合ったり。独身のときから仕事や生活を犠牲にしてまで結構いろいろやってきたんだけどな〜と。別に見返りを気にするつもりはないけど、それにしてもちょっと切なくなった。おばさんの立場なんてそんなものだよね。あっちはそんなこと全く覚えていないんだろうけど、何かのタイミングで全部なかったことになる感じ』
姪っ子さんと甥っ子さんの年齢はわかりませんでしたが、おそらく小学生以上なのでしょう。赤ちゃんの頃は投稿者さんが仕事を休んでまで甲斐甲斐しくお世話をしたものの、最近では投稿者さんに対して反抗的な態度を取るようになっている様子。もちろん親ではなくおばさんの立場なのでわきまえてはいるものの、「あんなに頑張ってお世話をしてきたのに、全部なかったことになる感じがモヤモヤする」とママたちに意見を求めていました。
そこまで甥っ子姪っ子の面倒を見てくれる人はいないよ！
『正直、そこまで面倒を見てくれるおばさんって滅多にいないと思う』
『仕事休んでまで預かっていたのは本当にすごい。親でもそこまでできない人もいる。普通、預かり保育に頼むものじゃないの？』
仕事を休んでまで姪っ子さんたちを預かり、オムツ替えをしたり、外食に連れて行ったり、習い事の合間の暇つぶしに付き合ったり。いくら親戚のおばさんと言えども、ここまでいろいろとお世話をしてくれる人というのもなかなかいないですよね。それだけ姪っ子さんたちの親であり、投稿者さんのきょうだいと良好な関係を築き、親のほうから頼りにされてきたのでしょう。現在の姪っ子さんたちの態度はさておき、投稿者さんが自分の時間も体力も削りながら、姪っ子さんたちの育児を手伝ってきたことにママたちからは「そこまでしてくれる人はなかなかいないよ」と労いと敬いのコメントが寄せられていました。
やって当たり前になって感謝されないのは悲しいね
『無償の愛を注ぐということはそういうことなんだよね。コキ使われるだけ損だから、頼まれても必要以上にご奉仕しないほうがいい』
『自己犠牲が当たり前になると感謝されなくなるの悲しいよね。姪甥なんてお金だけ出して口を出さない、期待しないが一番。距離を置くのが大事だよ』
『小さい頃の話は感謝されるのはその親からであって、甥姪は関係ない』
こちらがやった分の見返りを求めているわけではないけれども、「あんなに必死で育てたのに姪っ子たちから反抗されるなんて」という思いを抱える投稿者さん。これはもしかすると、わが子に対して感じる気持ちと同じかもしれませんね。無償の愛情を注ぐということは、結局自己満足の世界であり、相手からどんな態度を取られようとも「私がやりたくてやっただけ」と自分を納得させるしかないのでしょう。無償の愛を損ととるか、自身の成長ととるかは自分次第です。ママたちからは「自己犠牲が嫌なら、これからは頼まれても断ったらいい」「姪っ子たちにはお金だけ出して距離を置いたら？」といったコメントが寄せられていました。
また小さな頃どのくらい世話をしたかというのは、姪っ子さんたち本人にとっては記憶もないことですし、本来は親がやるべきことを投稿者さんが代わりにやったこと。投稿者さんに感謝をすべきなのは、姪っ子たちの親なのでは？ という意見もありました。
お金で人を測るのはダメ！大人として注意していい
『離れていい時期がきたんだよ。自分のことだけ考えたらいいよ』
『お年玉の金額で人を評価するってどうよ』
『おばちゃんがどれだけ可愛がってくれたかをきちんと話をしてきてない、なんなら親も感謝の気持ちが薄いのかもね。姪や甥には「そりゃあんたたちには、よその親戚なんかとは比べ物にならないくらい時間やお金も使ってきたもの。それなのにそんな言われ方するなら、あんたたちのお年玉に使った分を返済してもらってもいいぐらいよ〜。ちょっとお父さんお母さんにその方向で話すかな」とかなんとか言ってやればいいわ』
ママたちのなかには、姪っ子さんたちの「お年玉は少ないし」という発言に疑問を呈している人がいました。いくら近い距離にいる親戚とは言え、お年玉の金額で人の良し悪しを測るような発言は聞き捨てならないですよね。それに姪っ子さんたちの態度を見ると、投稿者さんが献身的に預かってくれた事実を知らない可能性もあります。「投稿者さんが赤ちゃんの頃から甲斐甲斐しくお世話をしてくれたことを親が話していないのがおかしい」「お年玉のことも親の教育がなっていない」といった指摘もありました。
それに「おばちゃんつまんないから嫌い」とまで言われているのなら、いっそのこと投稿者さんは姪っ子さんたちにビシバシ厳しいことを言う、“説教おばさん“のような立ち位置になってもいいかもしれません。「自分がされた恩を忘れてはいけないよ」「お年玉の金額で好きだの嫌いだの言うなんてダメだよ」と言いたいことは伝えましょう。いずれ姪っ子さんたちが大人になり、社会に出たり、家庭を持ったりしたときに投稿者さんが叱ってくれたことに感謝する日もくるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩