こんにちは、久留米大学文学部社会福祉学科3年の北里美弥です！

前回の記事では、挑戦する時に必ずぶつかる壁の一つである「仲間集め」について書きました。そしてもう一つ、大きな壁があります。それが「資金」です！

現在、私は久留米市で開催予定のイベント「舞来祭（まいくるさい）」をゼロから立ち上げています。これは「やってみたい！」といえる、そして実際にかなえられるお祭りです。完全にゼロから作っているため、もちろん資金もゼロです。

ですが、私は「お金がないから」という理由で挑戦を諦めたくありませんでした。そこで私が取った行動は、クラウドファンディング（CF）に挑戦することでした。CFとは、簡単に言うと、やりたいこと（プロジェクト）に共感した人が、お金で応援してくれる仕組みです。

まずは、掲載するCFのサイト選びから始めました。日本にはたくさんのCFサイトがあり、とても迷いました。その中で選んだのが「For Good」。社会をより良くする活動を応援するプラットホームで、私たちの活動とも相性が良いと感じ「ここで挑戦しよう！」と決めました。

次に決めたのは、目標金額と実施期間です。「あれもこれも」と考えると、必要な金額はどんどん大きくなります。そこで一度立ち止まり、「今、本当に必要な額は」を整理しました。

その結果、目標額は50万円に設定しました。期間については、入金のタイミングなども考え、2月13日〜3月22日の38日間で実施することにしました。

次のステップは、プロジェクトページの文章作成です。しかし、ここで新たな壁にぶつかりました。

「どんな構成で書けばいいのか分からない…」。そこで私がまずやったことは、とにかく他のプロジェクトをたくさん読むこと！！ 自分の活動と似ているプロジェクトをいくつか見つけ、構成や流れを参考にしながら、少しずつ文章を組み立てました。

書き始めると、伝えたいことはたくさん出てきます。ですが、書きすぎるとまとまらなくなり「結局、何を伝えたいの？」という文章になってしまいます。

そこで活用したのがAIです！ もちろん、すべてをAIに任せたわけではありません。文章を整えてもらったり、話の論点がずれていないかを確認したりする「相談相手」として使いました。

私が文章を書く時に意識したポイントは、主に三つです。

一つ目は「原体験を書くこと」。

今回のプロジェクトは、私自身の経験から生まれた部分が多いため、原体験については丁寧に書きました。

二つ目は「キーワードをつくること」。

「やってみたい！」という言葉を軸にストーリーを展開しています。

三つ目は「文章だけにしないこと」。

写真や図を入れて、読んでくれる人にとって分かりやすいページになるよう工夫しました。

公開までの1週間、私たちはSNSでカウントダウン投稿を行いました。毎日投稿を続け、メンバーそれぞれの思いや、お祭りに込めた気持ちを発信。CFの周知と盛り上げに力を入れました。

正直、公開するまでは不安でいっぱいでした。ところが公開と同時に、2人の方から寄付をいただき、4日目には10万円を突破しました。最初の1週間で、支援者は20人以上、支援総額は16万円以上になりました。

CFは、最初の1週間がとても大切で、20%前後を達成すると成功確率が上がるといわれています。

私たちは1週間で32%を達成することができました。その後は伸び悩みの時期に突入。本当に、なかなか伸びません。それでもSNSで進捗を発信したり、イベントに参加して直接声をかけたり、とにかく動き続けることを大切にしています。

このCFを通して多くのことを学びました。どのようにSNSを更新したら反応が良いか。人に説明する時はどう伝えたらいいのか。説明するたびに「次はこう伝えてみよう！」と考えるようになり、少しずつ成長していると感じています！

CFは現在も挑戦中です！ プロジェクトページには、私の過去の話やこのお祭りに込めた思いをたくさん書いています。ぜひ一度読んでみてください。そして4月18日、お祭りに遊びに来てください！！

