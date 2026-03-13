『銀だこハイボール酒場』新メニュー発表 「NEOもんじゃ」「Wのりマヨたこ焼」など登場
築地銀だこを展開するホットランドホールディングスの連結子会社オールウェイズは、3月17日から全国の「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」店舗（一部店舗を除く）で新メニューの販売を順次開始する。
【写真】新提案「NEOもんじゃ」の『ガーリックチーズ』『カレースパイス』
今回の新メニューでは、「銀だこハイボール酒場」ブランド限定の「酒場限定たこ焼」をはじめ、鉄板料理や一品料理など、お酒と相性の良いメニューをラインアップした。
期間限定商品として登場するのは『Wのりマヨたこ焼』（4個入り539円）。生海苔をベースにした店舗仕込みの海苔マヨソースをたこ焼にかけ、刻み海苔をトッピングした一品で、磯の香りと和風の旨みが楽しめる。
また、刺激的な味わいで人気の『四川麻辣マヨたこ焼』（4個入り539円）も復活。四川風の麻辣マヨソースがたこ焼の旨みを引き立て、ハイボールなどの酒類と相性の良いメニューとなっている。
さらに新提案として、鉄板料理の新メニュー「NEOもんじゃ」も登場。『ガーリックチーズ』（528円）はオニオンスライスとニンニクを使ったシュクメルリ風ソースにチーズを合わせた一品で、『カレースパイス』（528円）は甘めの特製ソースにとろろ、削り節、ねぎを合わせ、仕上げにカレー粉をトッピングした。
デザートには『イチゴ大福アイス』（418円）を用意。バニラアイスを求肥で包み、イチゴを合わせた春らしいメニューで、3個入りで提供される。
新メニューは3月17日から販売開始。「銀だこハイボール横丁」では3月24日から取り扱う予定となっている。
