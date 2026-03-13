歌手でタレントの中澤裕子（52）が、12日、Instagramを更新。中学生の長女に作ったお弁当を公開した。

中澤は、2012年4月1日に一般男性と結婚し、13歳の長女と10歳の長男を育てている。

これまでInstagramで、子どもたちとの日常を発信していて、2025年9月29日、カフェで撮影した長女との2ショットを披露すると、「わぁ〜 もうこんなに大きいんですね」「娘ちゃんの横顔が裕ちゃんに似てるね」「もう姉妹みたいですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

2026年3月12日の更新では、「きょうで 教室でクラスメイトのみんなとお弁当を食べるのは最後のようです。もうすぐ春休み。中学一年生もあと少し。一年過ぎるのが早過ぎる 部活があるのでお弁当は続くけど なんとなく、また一区切りの気分です。いつも『おいしかったぁ』って言ってくれて ありがとう」と長女に作ったお弁当を披露している。

この投稿にファンからは、「裕ちゃんのお弁当いつ見ても綺麗で美味しそうで憧れます」「お子さん、愛情たっぷりお弁当うれしいでしょうね」「娘ちゃんもう中学生なんですね！早いですねー」などのコメントが寄せられている。