ＭＬＢ公式サイトは１２日（日本時間１３日）に１次ラウンド終了時点での記憶に残る、心を揺さぶる名場面トップ１０を発表した。

大谷翔平（３１＝ドジャース）が６日の台湾との開幕戦（東京ドーム）で放った満塁弾は６位だった。「大谷が東京ドームで日本のタイトル防衛戦を華々しく開幕」の見出しで、紹介した。

「侍ジャパンのＷＢＣ開幕戦、大谷翔平のスペシャルなプレーを期待して東京ドームに詰めかけたファンの期待にすぐ応えた。第１打席で二塁打を放った大谷は２回裏満塁の場面で打席に立ち、右翼奥深くへ豪快なホームラン、満塁ホームランを放った。日本は台湾に１３―０で勝利し、タイトル防衛の初戦を飾った」

１位はプエルトリコ代表のダリル・ハネズ（アスレチックス）が７日（同８日）のパナマ戦の延長１０回に放った大会史上２本目のサヨナラ弾。その瞬間、プエルトルコのハイラム・ビソーン・スタジアムは大熱狂し、「このプレーを見て鳥肌が立たないはずがない」とした。

２位はイタリアが１０日（同１１日）の米国戦に勝利、３位はブラジル代表の１７歳右腕ジョセフ・コントラレスが６日（同７日）の米国戦での快投。２回一死満塁でアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を三ゴロ併殺打に仕留めた。

４位は米国代表ボビー・ウィット（ロイヤルズ）の超美技。９日（同１０日）のメキシコ戦の４回一死無走者でアレハンドロ・カーク（ブルージェイズ）の三遊間を抜けようかというゴロをダイビングキャッチすると両ヒザを芝生に付けた状態で一塁へワンバウンドで送球しアウトにした。マウンドのスキーンズは驚きの表情だった。

５位は１１日（同１２日）のメキシコ戦でイタリア代表のビンセント・パスクアンティ（ロイヤルズ）の大会史上初の１試合３本塁打。７位はカナダの初の１次ラウンド突破。８位はドミニカ共和国代表のファン・ソト（メッツ）が８日（同９日）のオランダ戦で７回に放った２ラン。１２―１となりコールド勝ちとなった。

９位はドミニカ共和国代表のフェルナンド・タティス（パドレス）が９日（同１０日）のイスラエル戦の２回に放った満塁弾。同国初のグランドスラムだった。１０位はチェコ代表のオンジェイ・サトリアが１０日の日本戦での代表ラスト投板。４回２／３を無失点に抑え、降板するとスタンディングオベーションを送られた。

１４日（同１５日）からの決勝トーナメントでは名場面続出の予感だ。