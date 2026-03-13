出たとこ勝負の考えかたは非常に危険！なぜ勝負ごとで敵を知ることが重要なのか？【孫氏の兵法】

出たとこ勝負の考えかたは非常に危険！なぜ勝負ごとで敵を知ることが重要なのか？

敵を知れ！

戦争での勝利は五つの要点さえ押さえておけば、あらかじめ予測できる。その第一は戦ってよい場合とそうでない場合を見分けること、第二は大兵力と小兵力それぞれの運用法に精通していること、第三は上下の意志統一に成功していること、第四は計略があるとは知らずに近づいて来る敵を待ち伏せること、第五は有能な将軍のもとでは君主が余計な干渉をしないことである。これら五つの要点を押さえておけば、戦う前から勝敗は決したも同然である。

しかし、そのためには敵軍と自軍の実情を正確に把握しておく必要がある。希望的観測は排除して、客観的データの収集に努め、その結果を冷徹に分析するのである。

したがって軍事においては、敵軍のことも自軍のことも、敵国の内情も自国の内情も知り尽くしていれば、百度戦っても危険にはさらされない。相手について知らず、自軍のことしか知らないようでは、勝ったり負けたりする。相手の実情も自軍のそれも知らなければ、戦争のたびに必ず危険な状態に陥る。

乱世であれば、敵はおのれの実情が知られぬよう最善を尽くす。そんな虚偽の姿に欺かれないようにするのが密偵の務めであり、確かな実力を備えた密偵を選抜するのは戦略を立てる者の大事な役目である。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 孫氏の兵法』 監修：島崎晋