テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。

番組では過去５回の開催で日本が３回優勝していることを紹介。その他２大会でも準決勝進出したことを伝えた。

これに元テレビ朝日でコメンテーターの玉川徹氏は「どこも強い中でなんでそんなに優勝できるんだって僕はド素人なりに考えると、やっぱりトーナメントに強いからじゃないですかね」と発言。日本は甲子園で行われる高校野球などトーナメントであることを加え「あれを勝ち上がって１回も負けないチームが優勝できる。そういう中で（侍ジャパン）メンバーほぼみなさんが経験してきている。で、優勝の経験がある方もいらっしゃる。そうなると他の国とそこが違うんじゃないんですかね」と確認するように持論を述べた。

これに司会の羽鳥アナはスタジオ出演した元メジャーリーガーで現在はＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則に「どうですか？違うなら違うって言ってください」と投げた。するとスタジオは大爆笑に。

しかし川崎は「一理どころか百理あるくらい。アメリカでも大学もリーグ戦。一発勝負というのは日本独特の文化かなと。だから海外の選手は慣れていない」と玉川氏に同調していた。