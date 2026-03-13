『DOWNTOWN＋』松本人志＆ダイアン津田の“ラーメン作り”に密着 普段見られない姿が続々【津田インタビューあり】
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）。さまざまなコンテンツが配信されているが、オリコンニュースではこのほど、同チャンネルの収録現場に密着。ゲストが松本人志とやりたいことを実現する「松本人志と〇〇したい！」で、ゲストにダイアン・津田篤宏を迎えた回に訪れた。
【番組カット】楽しそう！ラーメン作りを行う松本人志＆津田篤宏
ダイアン・津田が選んだのは「一緒にラーメンを作りたい」。スープ、麺、具材などを、2人で相談しながら決めていくが、ほかの番組では見られない松本の姿が見られるのが印象的だ。松本が「めっちゃうまい！」「いい感じ！」「麺とスープの相性、天才！」とうなる中、徐々にラーメンが完成へと近づいていく。
松本が「桂花ラーメン、よく行ってた」「あんまり包丁得意じゃない」などと、あまり聞かないプライベートなトークも披露する中、笑いもふんだんに盛り込まれた収録に。ある一言をきっかけとして、2人が“ある芸人”のものまね合戦を行うくだりもあり、松本が津田に「下手やなぁ（笑）」とツッコミを入れる一幕も見られた。
そうして、見事にオリジナリティあふれるラーメンが完成。収録を終えた直後の津田にインタビューを行った。オファーを受けた時の心境として「率直にうれしいと思いました」と声を弾ませながら「やっぱり、手元をやりながら、しゃべりながらやったんですけど、松本さんが、いかようにもしてくれはるんで、安心してました」と回顧。
ラーメンの出来栄えについては「こんなにうまくできるんやって。ベースのスープをちゃんとやってくれてるのがあるんですけど、いけるんやなって（笑）。ホンマに楽しかったです」と声を弾ませた。
ラーメン作りを選んだ理由については「松本さんの家に行った帰りに『これめちゃくちゃうまいから持って帰って作り！』って言われたラーメンがあって。それで家帰って作って食べておいしかったんですけど…。でも、松本さんが思っているホンマの美味しいラーメンと、僕が思っているラーメンで、2人で一緒に作ったら、一番ええラーメンが作れるんじゃないかなと思って」と明かした。
その目的について「達成できたと言っても過言じゃないでしょうかね！」と充実感をにじませる津田は「醤油編はこれで完結ということでしたけど、塩編、味噌編、いろいろありますよね。担々麺編っていうのもあるかもしれないです。いろんな可能性がある」とにっこり。「こんなに2人で絡ませてもらうことも初めてやったんですけど（同チャンネルで）ほかの人が何してんのかな思ったら、ジュニアさんが2人で即興コントやってるって聞いた時、ゾッとして（笑）。ちょっと他の人のレベルが高すぎて、オレこんなんでええんかなって思ったり。でも、僕は即興コントなんかできないですし（笑）。できるだけお笑いセンスを問われないことを僕なりに考えて、一緒に何かを作るとかどうかなって。逃げてるわけじゃないですからね」と笑わせた。
その上で「ゴリゴリの笑いじゃなくて、素の松本人志さんが見られるかなって。あんまり見たことない姿が見れるんじゃないですかね。すごくリラックスしている、素のところが見れるんじゃないでしょうかね」とアピールしていた。
